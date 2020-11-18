Vartolu Gidiyor Memati Geliyor! Çukur İle EDHO'da İnanılmaz Şeyler Oluyor! Son yılların en dikkat çeken iki ayrı dizisi Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, seyircilerini şaşırtmaya devam edecek gibi duruyor.



Her bölümü nefes kesen iki dizide seyirciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Aksiyonun bir an olsun eksilmediği iki dizide izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatıyor.

Bu sezon tüm dizilerde bir transfer furyası başladı. Kadrosunu yenileyen yenileyene. Flaş isimler bir bir açıklanırken flaş ayrılıklarda gündeme bomba gibi düşüyor.



Bu iki dizide de dengeleri alt üst edecek, her şeyi yeniden başlatacak değişiklikler ön görülüyor. Ortalıkta dolaşan iddialar daha şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.



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