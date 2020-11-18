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- 18 Kas 2020 - 10:39 G: 18 Kas 2020 - 10:40

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği çalışanlarına PCR testi

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar konu ile ilgili yaptığı açıklamada ANKESOB yönetim kurulu kararları doğrultusunda ANKESOB personeli ile ANKESOB yöneticilerine daha sağlıklı ve güvenle hizmet vermeleri adına sağlık kuruluşları aracılığı ile periyodik olarak test yaptırdıklarını kaydetti.

ANKESOB personeli koronavirüs Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında periyodik aralıklarla PCR testinden geçiriliyor. Koronavirüs salgını sürecinde kesintisiz aktif olarak çalışan ve hizmetlerini sürdüren ANKESOB personeline periyodik aralıklarla Kovid-19 PCR testi yapılıyor.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar konu ile ilgili yaptığı açıklamada ANKESOB yönetim kurulu kararları doğrultusunda ANKESOB personeli ile ANKESOB yöneticilerine daha sağlıklı ve güvenle hizmet vermeleri adına sağlık kuruluşları aracılığı ile periyodik olarak test yaptırdıklarını kaydetti.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın yaptığı açıklamada: "Tüm dünyayı etkileyen bir salgın hastalık dönemi yaşıyoruz ve Kovid-19 hastalığı her gün artan vaka ve ölüm sayısı ile ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. ANKESOB olarak pandemi sürecinde bire bir muhatap olduğumuz esnaf ve sanatkarlarımıza meslek odalarımıza hizmet akışımızı hiç aksatmadık. Personelimize pandemi ile mücadele kapsamında maske mesafe ve hijyen konusuna dikkatli davranmaları konusunda sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Personelimizin maske ve hijyen malzemesi kullanımında bir sıkıntımız yok. Tüm çalışanlarımız ANKESOB olarak tedariklerini yaptığımız maske ve ilgili koruyucu ekipman kullanmaktadır. Pandemiye karşı ANKESOB hizmet binamızda her alan için günde 2 kez dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Periyodik olarak tüm çalışanlarımıza yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 salgınının tespiti için PCR sürüntü testi yaptırıyoruz. Semptomları olan ya da Kovid-19 olduğu ortaya çıkan çalışanımız olursa tedbirler doğrultusunda gerekli işleyiş ve müdahaleler yapılmaktadır. İnşallah aldığımız tedbirlerle yaygın hale gelen bu salgını kontrol altına alacağız. Bu süreçte özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza ve pandemi sürecinde kurallara uyan ANKESOB personelimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

18 Kas 2020 - 10:39 Ankara- Ekonomi

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Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği çalışanlarına PCR testi mask
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