Sinemalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Sinemalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak?
Koronavirüs salgını ile ilgili dünyada yapılan aşı çalışmalarında olumlu gelişmelerin yaşanması ile beraber virüs tehditini sürdürmeye devam ediyor. Dünyada ve Türkiye’de virüsün ikinci dalgasının gelmesi ile beraber Covid-19 vakalarında ciddi artışlar söz konusu. Covid-19 virüsünü vaka ve ölüm sayısının git gide yükseldiği bu günlerde yeni tedbir kararlarının alınması da gündeme gelmişti.
Sinemalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Sinemalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? Artan vaka ve ölüm sayılarından sonra Türkiye’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından sonra ikinci dalgaya yönelik alınan tedbir kararları açıklandı.
Sürecin son derece tehlikeli bir hal aldığı bugünlerde alınan tedbirlerden biri de sinemaların kapatılması oldu. Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.