Sinemalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Sinemalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? Artan vaka ve ölüm sayılarından sonra Türkiye’de Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından sonra ikinci dalgaya yönelik alınan tedbir kararları açıklandı.

Sürecin son derece tehlikeli bir hal aldığı bugünlerde alınan tedbirlerden biri de sinemaların kapatılması oldu. Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



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