Halı Sahalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Halı Sahalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19 yeni tedbirleri ile ilgili açıkladığı yeni önlem kararları içinde halı sahaların kapatılması da yer aldı. Bilindiği gibi salgının ilk sürecinde de halı sahalara kapatma kararı getirilmişti.

Mart ayında İçişleri Genelgesi ile kapatılan halı sahalar 12 ağustos tarihinde normalleşme süreci içinde tekrar hizmet vermeye başlamıştı. Türkiye’de yaklaşık 45 bin çalışanın bulunduğu halı sahalara tekrar kapatılma kararı geldi.



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