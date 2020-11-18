Halı Sahalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Halı Sahalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak?
Türkiye’de Covid-19 salgınında ikinci dalganın gelmesi ile normalleşme süreci son buldu. Bir süredir gündemde olan artan vaka sayıları ile ilgili olarak Bilim Kurulu yeni önlem kararları alınması gerektiğini söylemişti. Yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında yeni önlem kararları alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantıdan sonra alınan kararlarla ilgili açıklama yaptı.
Halı Sahalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Halı Sahalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Covid-19 yeni tedbirleri ile ilgili açıkladığı yeni önlem kararları içinde halı sahaların kapatılması da yer aldı. Bilindiği gibi salgının ilk sürecinde de halı sahalara kapatma kararı getirilmişti.
Mart ayında İçişleri Genelgesi ile kapatılan halı sahalar 12 ağustos tarihinde normalleşme süreci içinde tekrar hizmet vermeye başlamıştı. Türkiye’de yaklaşık 45 bin çalışanın bulunduğu halı sahalara tekrar kapatılma kararı geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.