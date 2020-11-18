Ankara Mamak Devlet Hastanesi Açılış İçin Gün Sayıyor

Yatak kapasitesi, modern donanımı, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri ile Mamak Devlet Hastanesi açılışa hazır. Yalnızca Başkent Ankara’ya değil, çevre illere de hizmet verecek hastanede son rötuşlar yapılıyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Eyüp Sarı ve Destek Hizmetleri Başkanı Zübeyir Dedeoğlu ve Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı ile birlikte Mamak Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Hastanenin her yönüyle çok güzel tasarlandığını dile getirerek, hastane için “beş yıldızlı otel” benzetmesi yapan Başkan Köse, “İnşallah şehrimize uzun süre hizmet edecek. İçerik olarak da tüm Türkiye’ye örnek bir iş ortaya çıkmış. İlçemizin yanı sıra Ankara’mız ve çevre illere de hizmet verecek hastanemiz bitti. Tefrişatları hazır. Küçük rötuşlar yapılıyor. Mamak Devlet Hastanemiz sadece ilçemizin değil bölgenin hizmetinde olacak. Son teknoloji ile donatılan hastanemizi gezdik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanımıza, İl Sağlık Müdürümüze ve yüklenici firmaya teşekkür ediyoruz. Modern hastanemiz ilçemize, bölgemize hayırlı olsun” dedi.

5 yıldızlı otel konforunda hastane

38 bin metrekarelik alanda inşa edilen sağlık üssünün teknik ekiple birlikte hemen her köşesini gezen heyet, hasta odalarından, koridorlara yerleştirilen tefrişatların hepsini ayrıntılı biçimde inceledi. Bölgede yenilikleri de beraberinde getirecek hastane, 128 oda, 256 normal servis yatağı, 23 yoğun bakım yataklı, 22 acil müşahede odası, 12 doğum yeri ve odası, 8 ameliyathane, 6 röntgen odası, 1 adet Gamma Knife, 1 kemik dansitometre, 1 adet mamografi, 1 adet mr, 2 adet tomografi, 14 kişilik diyaliz merkezi,335 araçlık açık ve 192 araçlık kapalı otoparktan oluşuyor. Vatandaşlar, tam donanımlı sistemi ile modern tıpın ve teknolojinin uygulanacağı akıllı bir sağlık merkezi olacak hastaneden, beş yıldızlı sağlık hizmeti alacak.