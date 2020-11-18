Ankara Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan kuyumculara ziyaret
Ankara Kuyumcular Esnaf Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu ile Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, odada yaptıkları karşılıklı görüş alışverişinin ardından birlikte Anafartalar Caddesi'nde hizmet veren kuyumcuları ziyaret etti.
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Kuyumcular Odası ziyaretinin ardından Oda Başkanı Hasan H. Çavuşculu ile birlikte gerçekleştirdiği kuyumcu ziyaretlerinde karşılıklı görüş alışverişinin ardından koronavirüs tedbirlerine riayet eden kuyumculara teşekkür ederek, virüs riski ortadan kalkana kadar işyerlerinde tedbirlere hassasiyetle uyulması konusunda telkinlerde bulundu.
Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, "Altındağ bölgesinde hizmet veren kuyumcu esnafımızın sorunları ve Altındağ Belediyesi'nden taleplerimizi içeren odamızda yaptığımız yapıcı görüşmenin akabinde Anafartalar Caddesindeki kuyumcularımızı ziyaret ederek hayırlı işler dileyip, sorun ve talepleri yerinde dinleyen ve samimi sohbetlerde bulunan Altındağ Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Asım Balcı'ya hem ziyaretler için hem de göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
18 Kas 2020 - 11:53 Ankara- Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.