Ankara Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan kuyumculara ziyaret

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Ankara Kuyumcular Odası ziyaretinin ardından Oda Başkanı Hasan H. Çavuşculu ile birlikte gerçekleştirdiği kuyumcu ziyaretlerinde karşılıklı görüş alışverişinin ardından koronavirüs tedbirlerine riayet eden kuyumculara teşekkür ederek, virüs riski ortadan kalkana kadar işyerlerinde tedbirlere hassasiyetle uyulması konusunda telkinlerde bulundu.

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, "Altındağ bölgesinde hizmet veren kuyumcu esnafımızın sorunları ve Altındağ Belediyesi'nden taleplerimizi içeren odamızda yaptığımız yapıcı görüşmenin akabinde Anafartalar Caddesindeki kuyumcularımızı ziyaret ederek hayırlı işler dileyip, sorun ve talepleri yerinde dinleyen ve samimi sohbetlerde bulunan Altındağ Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Asım Balcı'ya hem ziyaretler için hem de göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.