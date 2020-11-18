Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Kas 2020 - 12:00 G: 18 Kas 2020 - 12:16

Ankara Çankaya'dan pandemi dayanışması  

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, berber ve kuaförlere, öğretmenler ile çocuklara maske ve kolonya, taksicilere maske ve dezenfektan dağıtacaklarını açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Taşdelen, Çankaya'da hiç kimsenin yalnız olmadığını belirterek, dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi sürecinde tüm birimleriyle vatandaşların yanında olduklarını belirtti. Alper Taşdelen, “Salgın nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Sizlerin sağlığını da düşünmek bizim görevimiz. Bu günleri birlik ve dayanışma içinde; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak hep birlikte aşacağız” dedi.    

 Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hayatın eskisi gibi olmadığı şu günlerde Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya’da yerel yönetimler düzeyinde pandemiyle mücadele konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Alper Taşdelen, bu günleri dayanışma, yardımlaşma ve birlikte hareket ederek atlatacaklarına inandığını söyledi.  

Çankaya’da 65 yaş üzeri nüfusun yoğunluğuna dikkati çeken Taşdelen, “Türkiye’nin en büyük ilçesi Çankaya’da 65 yaş ve üzeri nüfus oldukça fazla. Bu nüfusun da büyük çoğunluğunu yalnız yaşayan veya aile yakınları Ankara’da olmayan yurttaşlarımız oluşturuyor. Biz Çankaya Belediyesi yönetimi ve çalışanları olarak sürecin ilk gününden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Onların kendilerini yalnız hissetmemeleri ve iyi ki Çankaya’da yaşıyoruz demeleri için çabaladık. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın market alışverişlerini ve eczane ihtiyaçlarını Destek Merkezimiz aracılığıyla karşılamaya devam ediyoruz. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Destek Merkezimizin 458 90 30 numaralı telefonu arayarak alışveriş taleplerini iletebilirler. Biz imkanlarımız ölçüsünde her vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çankaya’da hiç kimse yalnız değildir” diye konuştu.  

HER KESİMİN YANINDA OLDUK  

Pandemi sürecinin getirdiği olumsuzluklarla baş etmeye çalışan her yurttaşa imkanları dahilinde destek verdiklerini ifade eden Taşdelen, “Aile sağlığı merkezlerinin yanı sıra bu süreçten hastalık konusunda çok etkilenen eczanelerde düzenli aralıklarla ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyoruz. Kamu kurumlarında, taksi duraklarında, taksilerde, camilerde, okullarda da dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. İlçemizde yer alan gelir düzeyi düşük yurttaşlarımıza yardım kolileri verdik. Çocuklarımızın eğitimlerini sürdürebilmeleri için kırtasiye ve kitap seti, okul çantası yardımında bulunduk. Halkın her kesimine doğrudan dokunan hizmetlerimiz oldu ve olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.   

MASKE VE KOLONYA DAĞITACAĞIZ  

Pandemi sürecinin en az hasarla atlatılması dileğinde bulunan Taşdelen, “Biz dayanışmayı ve yardımlaşmayı önemseyen bir milletiz. Halkın sağduyusuyla birlikte bu zor günleri de atlatacağımızdan kuşkum yok. Salgın nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Sizlerin sağlığını düşünmek de bizim görevimiz. Bu günleri birlik ve dayanışma içinde; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak hep birlikte aşacağız. Yerel yönetimler düzeyinde bize düşen görev ne ise yapmaya çaba gösteriyoruz.  Bundan sonraki süreçte 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza, berber ve kuaför esnafımıza, öğretmenlerimize, çocuklarımıza maske ve kolonya, taksicilerimize maske ve dezenfektan dağıtımında bulunacağız” diye konuştu.

18 Kas 2020 - 12:00 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi açıktan akan atık suları kapalı sisteme alıyor mask
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi açıktan akan atık suları kapalı sisteme alıyor
Ankara Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan kuyumculara ziyaret mask
Ankara Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan kuyumculara ziyaret
Ankara Mamak Devlet Hastanesi Açılış İçin Gün Sayıyor mask
Ankara Mamak Devlet Hastanesi Açılış İçin Gün Sayıyor
Ankara Keçiören Belediyesi'nden “Pandeminin Kahramanlarına” 123 bin kişilik yemek hizmeti mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden “Pandeminin Kahramanlarına” 123 bin kişilik yemek hizmeti
Ankara Keçiörenliler Hoşgörü Günü’nde Mevlana Türbesi'ni gezdiler mask
Ankara Keçiörenliler Hoşgörü Günü’nde Mevlana Türbesi'ni gezdiler
Ankara Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı mask
Ankara Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı
Ankara Çankaya parklarında sonbahar keyfi  mask
Ankara Çankaya parklarında sonbahar keyfi 
Ankara Pursaklar'da Sokaklar Mutlu Gülümsemelerle Dolu mask
Ankara Pursaklar'da Sokaklar Mutlu Gülümsemelerle Dolu
Ankara Yenimahalle'de hizmete açılan Derman Market ilk misafirlerini ağırladı mask
Ankara Yenimahalle'de hizmete açılan Derman Market ilk misafirlerini ağırladı
Ankara Keçiören’de “Çocuk Eğitim Merkezi” hizmete başladı mask
Ankara Keçiören’de “Çocuk Eğitim Merkezi” hizmete başladı
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı mask
Ankara Çankaya Evlerinde yeni dönem başladı
Ankara Çankaya parklarında sonbahar keyfi  mask
Ankara Çankaya parklarında sonbahar keyfi 
Ankara Çankaya temizlik nöbetinde mask
Ankara Çankaya temizlik nöbetinde
Ankara Çankaya Belediyesi'nden detaylı ilaçlama mask
Ankara Çankaya Belediyesi'nden detaylı ilaçlama
Ankara Çankaya’da sağlıklı sokaklar projesi mask
Ankara Çankaya’da sağlıklı sokaklar projesi
Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası Ankara Çankaya’da başladı mask
Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası Ankara Çankaya’da başladı
Ankara ÇSM’de Meksika Ölüler Günü Sergisi mask
Ankara ÇSM’de Meksika Ölüler Günü Sergisi
Ankara Çankayalı kadınlar dayanışmayı örüyor  mask
Ankara Çankayalı kadınlar dayanışmayı örüyor 
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Ankara Çankaya'da anıldı mask
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk Ankara Çankaya'da anıldı
Karantina günlerinin karikatürleri Ankara Doğan Taşdelen ÇSM’de  mask
Karantina günlerinin karikatürleri Ankara Doğan Taşdelen ÇSM’de 
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi açıktan akan atık suları kapalı sisteme alıyor mask
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi açıktan akan atık suları kapalı sisteme alıyor
Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? mask
Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?
Ankara Çankaya'dan pandemi dayanışması   mask
Ankara Çankaya'dan pandemi dayanışması  
Ankara Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan kuyumculara ziyaret mask
Ankara Altındağ Belediye Başkanı Balcı'dan kuyumculara ziyaret
Ankara Mamak Devlet Hastanesi Açılış İçin Gün Sayıyor mask
Ankara Mamak Devlet Hastanesi Açılış İçin Gün Sayıyor
AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? mask
AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL