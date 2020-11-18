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- 18 Kas 2020 - 12:29 G: 18 Kas 2020 - 12:30

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi açıktan akan atık suları kapalı sisteme alıyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, özellikle kırsal alanlarda açıktan akan atık suların kapalı sisteme dahil edilmesi için çalışma başlattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkent’in kırsal bölgelerinde açıktan akan atık suların kapalı sisteme alınması için çalışma başlattıklarını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın devreye girmesiyle halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 220 noktanın kapalı sisteme alınacağını belirten Öztürk, “Kırsal bölgelerimizde açıktan akan atık su sorununu bir yıl içinde çözeceğiz” dedi.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ilk belirlemelere göre halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 220 noktada açıktan akan suları kapalı sisteme dahil edeceklerini söyledi.

BAŞKAN YAVAŞ DEVREDE

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül ile birlikte Mühye Mahallesi yakınındaki İmrahor Vadisi’nde İncesu Deresine karışan atık suyun kapalı sisteme alınma çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talebi doğrultusunda çalışmaları hızlandırdıklarını belirten ASKİ Genel Müdürü Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

Başkent genelinde bu yılın temmuz ayında başlatılan proje ile kentin kırsal nitelikli bölgelerinde açıktan akan tüm atık suların kapalı sisteme alınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje kapsamında Ankara’yı 5 bölgeye ayırarak tarama çalışmaları yaptık ve yaklaşık 220 noktada sorunla karşılaştık. Proje aşamasından sonra uygulamaya geçtik. Şu an yapım aşamasındayız. O adreslerden biri de İmrahor Vadisi.”

İmrahor Vadisi’nde atık suların birçok noktada kontrolsüz şekilde vadiye aktığını tespit ettiklerini ifade eden Öztürk, “Alanın bir kısmını kontrol altına aldık. Vadinin devamındaki Mühye Mahallesi’nin atık sulardan zarar görmemesi adına çalışmalarımız devam ediyor. Sırf burası değil hedefimiz bir yıl içinde Ankara’nın tüm bölgelerinde açıkta akan kanalizasyon nitelikli atık suların tamamını kontrol altına alarak kapalı sistemler içinde bulundurmak” dedi.

18 Kas 2020 - 12:29 Ankara- Belediyeler

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