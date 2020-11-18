Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı? Mart ayında salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri de okulların kapatılması olmuştu. Mart ayında online eğitime geçen okullar sonbaharda yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçmeye başlamıştı.

Okulların yüz yüze eğitime geçmeye başlaması ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tamamen yüz yüze eğitime salgının gidişatına göre karar verileceğini açıklamıştı. Son haftalarda Covid-19 vakalarının artması ile ilgili olarak çalışma ve sosyal hayatla beraber eğitim hayatı ile ilgili de yeni önlem kararları alındı. Veliler ise önlem kararlarını merak ediyor. Okulların online eğitime mi geçeceği yoksa kısmi yüz yüze eğitimin mi devam edeceği merak edilen konuların başında geliyor.



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