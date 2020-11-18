Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı?
Covid-19 salgınında sonbahar ayları ile beraber ikinci dalga vakaları gelmeye başladı. Vaka sayılarının artması ve ölüm oranlarının da yükselmesi ile Covid-19 salgınına yönelik yeni önlem kararları alınmaya başladı. Bilindiği gibi mart ayında Covid-19 salgını ile ilgili birçok önlem uygulandı ve normalleşme sürecinin başlaması ile bu önlemler yavaş yavaş kaldırıldı.
Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı? Mart ayında salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri de okulların kapatılması olmuştu. Mart ayında online eğitime geçen okullar sonbaharda yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçmeye başlamıştı.
Okulların yüz yüze eğitime geçmeye başlaması ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tamamen yüz yüze eğitime salgının gidişatına göre karar verileceğini açıklamıştı. Son haftalarda Covid-19 vakalarının artması ile ilgili olarak çalışma ve sosyal hayatla beraber eğitim hayatı ile ilgili de yeni önlem kararları alındı. Veliler ise önlem kararlarını merak ediyor. Okulların online eğitime mi geçeceği yoksa kısmi yüz yüze eğitimin mi devam edeceği merak edilen konuların başında geliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.