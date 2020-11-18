Haberler Ankara Haberler Ankara
- 18 Kas 2020 - 12:40 G: 18 Kas 2020 - 13:01

Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı?

Covid-19 salgınında sonbahar ayları ile beraber ikinci dalga vakaları gelmeye başladı. Vaka sayılarının artması ve ölüm oranlarının da yükselmesi ile Covid-19 salgınına yönelik yeni önlem kararları alınmaya başladı. Bilindiği gibi mart ayında Covid-19  salgını ile ilgili birçok önlem uygulandı ve normalleşme sürecinin başlaması ile bu önlemler yavaş yavaş kaldırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı? Mart ayında salgınla mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri de okulların kapatılması olmuştu. Mart ayında online eğitime geçen okullar sonbaharda yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçmeye başlamıştı.

Okulların yüz yüze eğitime geçmeye başlaması ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tamamen yüz yüze eğitime salgının gidişatına göre karar verileceğini açıklamıştı. Son haftalarda Covid-19 vakalarının artması ile ilgili olarak çalışma ve sosyal hayatla beraber eğitim hayatı ile ilgili de yeni önlem kararları alındı. Veliler ise önlem kararlarını merak ediyor. Okulların online eğitime mi geçeceği yoksa kısmi yüz yüze eğitimin mi devam edeceği merak edilen konuların başında geliyor.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

# ankara, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri, bilim kurulu, Kabine Toplantısı, okul, Covid 19, kabine toplantısı son dakika, kabine toplantısı sonucu, kabine toplantısı sonuçları, kabine toplantısında alınan kararlar, kabine toplantısı açıklama, kabine toplantısı alınan kararlar, kabine toplantısı ayrıntıları, kabine toplantısı açıklaması ne zaman, kabine toplantısı cumhurbaşkanı açıklaması, kabine toplantısı son dakika okullar tatil mi, kabine toplantısı okullar, kabine toplantısı olacak mı, kabine toplantısı okulların açılması, kabine toplantısı okul açıklaması, kabine toplantısı okullar ne zaman açılacak, kabine toplantısı okullar son dakika, kabine toplantısı okullar açıklama, okullar online mı olacak, okullar online mı olacak son dakika, okullar online eğitim mi olacak, özel okullar online mı olacak, okullar online mı devam edecek, anaokulları kapanacak mı, özel anaokulları kapanacak mı, anaokulları ne zaman kapanacak, anaokulları ne zaman kapanacak 2020, anaokulları kapanıyor mu, kreşler kapanacak mı, kreşler kapanacak mı son dakika, kreşler kapanacak mı kasım 2020, kreşler kapanıyor mu, kreşler tekrar kapanacak mı

18 Kas 2020 - 12:40 Ankara- Gündem

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ŞOK Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım ŞOK Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır? mask
ŞOK Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım ŞOK Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır?
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri... mask
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri...
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar? mask
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar?
Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? mask
Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?
AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? mask
AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?
Halı Sahalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Halı Sahalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? mask
Halı Sahalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Halı Sahalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak?
Sinemalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Sinemalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? mask
Sinemalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Sinemalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak?
Ankara'da Martı Scooter Nasıl, Nereden Kiralanır? Martı Scooter Nasıl Kullanılır, Kira Fiyatı Ne Kadar? mask
Ankara'da Martı Scooter Nasıl, Nereden Kiralanır? Martı Scooter Nasıl Kullanılır, Kira Fiyatı Ne Kadar?
Ankara'da Paten, Kaykay Sürülebilecek Yerler... mask
Ankara'da Paten, Kaykay Sürülebilecek Yerler...
Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara İstinaf Mahkemesi Nerede, Nasıl Gidilir?
# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ŞOK Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım ŞOK Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır? mask
ŞOK Hafta Sonu Açık Mı? Ankara'da 21-22 Kasım ŞOK Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır?
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri... mask
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri...
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar? mask
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar?
Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? mask
Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni kısıtlamalara ilişkin açıklama mask
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni kısıtlamalara ilişkin açıklama
AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? mask
AVM Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Alışveriş Merkezleri Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?
Halı Sahalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Halı Sahalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? mask
Halı Sahalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Halı Sahalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak?
Sinemalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Sinemalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak? mask
Sinemalar Kapatıldı Mı? Ankara'da Sinemalar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak?
Bakan Koca'dan korkutan açıklama! ''Büyük illerimizdeki artış bütün ülkeye yayıldı'' mask
Bakan Koca'dan korkutan açıklama! ''Büyük illerimizdeki artış bütün ülkeye yayıldı''
Ankara ve 80 Şehirde Koronavirüste Zincirleme Anlam Kaosu Yaşandı, Yasaklarla İlgili Paylaşımlar Gülme Krizine Soktu! mask
Ankara ve 80 Şehirde Koronavirüste Zincirleme Anlam Kaosu Yaşandı, Yasaklarla İlgili Paylaşımlar Gülme Krizine Soktu!
# EĞİTİM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
16 Kasım Okullar Tatil mi? Kasım Ara Tatil Olacak mı? mask
16 Kasım Okullar Tatil mi? Kasım Ara Tatil Olacak mı?
Bakanı Selçuk: "Okullar çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli'' mask
Bakanı Selçuk: "Okullar çarşıdan, pazardan, sokaktan daha güvenli''
Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor mask
Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama yarın başlıyor
Ankara'da İngilizce Kursu İçin Nereye Gidilmeli? - En İyi İngilizce Kursları mask
Ankara'da İngilizce Kursu İçin Nereye Gidilmeli? - En İyi İngilizce Kursları
Bakan Selçuk, TRT EBA'dan öğrencilere seslendi mask
Bakan Selçuk, TRT EBA'dan öğrencilere seslendi
KPSS ön lisans oturumu başladı mask
KPSS ön lisans oturumu başladı
MEB'den sınav süreçlerine ilişkin asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı mask
MEB'den sınav süreçlerine ilişkin asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi uyarısı
TED Ankara Koleji'ne TÜBİTAK'tan 5 Ödül mask
TED Ankara Koleji'ne TÜBİTAK'tan 5 Ödül
Polislik KPSS Puanı Kaç? Hangi KPSS Puan Türünden Alıyor? mask
Polislik KPSS Puanı Kaç? Hangi KPSS Puan Türünden Alıyor?
Ankara'da Ara Tatil Olacak Mı? Kaç Gün Sürecek? Uzaktan Eğitimde Ara Tatil... mask
Ankara'da Ara Tatil Olacak Mı? Kaç Gün Sürecek? Uzaktan Eğitimde Ara Tatil...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri... mask
Bankaların Yeni Çalışma Saatleri Ne Oldu? Ankara'da Hangi Banka Saat Kaçta Açılıyor? Banka Çalışma Saatleri...
Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı? mask
Okullar Online Mı Olacak? Ankara'da Kreşler, Anaokulları Kapanacak Mı?
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar? mask
20 Yaş Altı Sokağa Çıkma Saatleri Kaçta? Ankara'da 20 Yaş Altı Sokağa Çıkma İzni Ne Kadar?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi açıktan akan atık suları kapalı sisteme alıyor mask
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi açıktan akan atık suları kapalı sisteme alıyor
Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor? mask
Berber ve Kuaförler Çalışma Saatleri Değişti Mi? Ankara'da Berber ve Kuaförler Saat Kaçta Açılıp Kaçta Kapanıyor?
Ankara Çankaya'dan pandemi dayanışması   mask
Ankara Çankaya'dan pandemi dayanışması  

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL