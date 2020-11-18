Ankaraspor yüksek tempoda çalıştı
Başkent ekibi bugün yaptığı temposu yüksek antrenmanla Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Tedavisi tamamlanan Halil İbrahim Esen takımla birlikte çalışmalara katılırken Batuhan Altıntaş ise Atletik Performans Antrenörü Gören Köse nezaretinde takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.
Teknik Direktör Mustafa Özer yönetimindeki antrenmana, başkent ekibi serbest ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalışma yapan oyuncular sprint çalışmasına geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda dönüşümlü olarak 2’ye 2, 3’e 3 ve 4’e 4 yüksek tempolu çift kale oyun oynayan mavi-beyazlı ekip açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.