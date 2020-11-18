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- 18 Kas 2020 - 15:37 G: 18 Kas 2020 - 15:38

Ankaraspor yüksek tempoda çalıştı

Başkent ekibi bugün yaptığı temposu yüksek antrenmanla Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, deplasmanda Beypiliç Boluspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Tedavisi tamamlanan Halil İbrahim Esen takımla birlikte çalışmalara katılırken Batuhan Altıntaş ise Atletik Performans Antrenörü Gören Köse nezaretinde takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Teknik Direktör Mustafa Özer yönetimindeki antrenmana, başkent ekibi serbest ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra saha kenarına kurulu istasyonlarda koordinasyon ağırlıklı çalışma yapan oyuncular sprint çalışmasına geçti. Antrenmanın ikinci bölümünde dar alanda dönüşümlü olarak 2’ye 2, 3’e 3 ve 4’e 4 yüksek tempolu çift kale oyun oynayan mavi-beyazlı ekip açma-germe egzersizleriyle antrenmanı tamamladı.

18 Kas 2020 - 15:37 Ankara- Spor

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