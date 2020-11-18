Taksinin altında sıkışıp sürüklenen çocuk ağır yaralandı
Esenyurt'ta ticari taksinin altında kalan çocuk ağır yaralandı.
Esenyurt'ta ticari taksinin altında kalan çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi 1552 Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TCH 03 plakalı taksi, 4 yaşındaki Abdullah Karataş'a çarptı.
Aracın altına sıkışıp sürüklenen çocuk, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Abdullah'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğa çarpan aracın, birkaç metre ilerledikten sonra durması ve çocuğun kardeşinin sinir krizi geçirmesi görülüyor.
Şoka giren taksi şoförü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.