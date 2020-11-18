Ankara'da Koronavirüste Esrarengiz Sıvı! Sadece 30 Saniyede Tüm Virüsü Yok Ediyor!
Tüm dünyada etkisi devam eden Covid-19 salgını ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. 2019 yılının son ayından bu yana tüm dünyada küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor.
Ankara'da Koronavirüste Esrarengiz Sıvı! Sadece 30 Saniyede Tüm Virüsü Yok Ediyor! Ciddi anlamda etkileri görülmeye devam eden Covid-19 salgını ile ilgili aşı çalışmaları ve araştırmalar ise hızlandırılamaya başlandı. Son haftalarda aşı gelişmelerinde olumlu gelişmelerin yaşanmaya başlaması ile beraber Covid-19 üzerinde önleyici etkisi görülen birçok madde de gündeme gelmeye devam ediyor.
Covid-19 salgını ile ilgili araştırmaların devam ettiği bugünlerde Cardiff Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacıların paylaştığı yeni çalışma şaşkınlık yarattı. Üniversitede Covid-19 çalışması yapan araştırmacılar gargaranın salgın üzerinde etkili olduğuna dair bir sonuç elde ettiler. Salgın tedavisinde kullanıp kullanılamayacağı belli olmayan gargaranın virüsü öldürdüğü ortaya çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.