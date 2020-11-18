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- 18 Kas 2020 - 15:54 G: 18 Kas 2020 - 16:11

Ankara'da Koronavirüste Esrarengiz Sıvı! Sadece 30 Saniyede Tüm Virüsü Yok Ediyor!

Tüm dünyada etkisi devam eden Covid-19 salgını ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. 2019 yılının son ayından bu yana tüm dünyada küresel bir kriz haline gelen Covid-19 salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara'da Koronavirüste Esrarengiz Sıvı! Sadece 30 Saniyede Tüm Virüsü Yok Ediyor! Ciddi anlamda etkileri görülmeye devam eden Covid-19 salgını ile ilgili aşı çalışmaları ve araştırmalar ise hızlandırılamaya başlandı. Son haftalarda aşı gelişmelerinde olumlu gelişmelerin yaşanmaya başlaması ile beraber Covid-19 üzerinde önleyici etkisi görülen birçok madde de gündeme gelmeye devam ediyor.

Covid-19 salgını ile ilgili araştırmaların devam ettiği bugünlerde Cardiff Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacıların paylaştığı yeni çalışma şaşkınlık yarattı. Üniversitede Covid-19 çalışması yapan araştırmacılar gargaranın salgın üzerinde etkili olduğuna dair bir sonuç elde ettiler. Salgın tedavisinde kullanıp kullanılamayacağı belli olmayan gargaranın virüsü öldürdüğü ortaya çıktı.

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18 Kas 2020 - 15:54 Ankara- Sağlık

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