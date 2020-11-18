8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, araçlardaki İran vatandaşı hamile kadın ile 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücünün, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.