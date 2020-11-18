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- 18 Kas 2020 - 16:12 G: 18 Kas 2020 - 16:13

8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, araçlardaki İran vatandaşı hamile kadın ile 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücünün, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

18 Kas 2020 - 16:12 AA Antalya- Asayiş

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