Garanti Kredi Hesaplama ve Başvuru 2021. 2021 Garanti Bankası kredi başvurusu yapmak için öncelikle hangi tür kredi seçileceğine karar verilmelidir. Bundan sonra kişiler şubeden, telefondan, SMS aracılığıyla, internet bankacılığından veya mobil bankacılıktan Garanti Bankası kredi başvurusu yapabilir.

Garanti Bankası düşük faiz oranları, uzun vade seçenekleri, çeşitli kredileri vb. sayesinde müşterilerine oldukça avantajlı bir şekilde kredi çekme imkanı vermektedir. Bireysel ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi veya avans hesap avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Garanti Kredi Hesaplama ve Başvuru EKRANI

Garanti BBVA Kredi Çeşitleri Nelerdir?

Garanti BBVA kredilerinin türleri aşağıda açıklanmıştır:

Emeklilere özel ihtiyaç kredileri: Emekli vatandaşların belirli yaş sınırlamalarını karşıladıklarında ihtiyaç kredilerinden yararlanmalarını kolaylaştıran ürünlerden biridir. Bankanın uzun süredir istikrarlı bir ürünü olmasına rağmen durumu değişebilir. Başvuru yapmadan önce web sitesinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Alışveriş kredileri: Alışveriş kredileri son dönemde bankaların sunduğu en önemli seçeneklerden biridir. Garanti BBVA, belirli kurumlardan alışveriş kredilerine (tüketici kredilerinin bir alt kategorisi) yönlendirerek alım satım yapmanıza olanak tanır.

Devlet memurlarına krediler: Bu, basit bir memur başvuru sistemi tarafından sağlanan bir tüketici kredisi seçeneğidir.

Borç Transferi: Birden fazla kredi veya kredi kartı borcu olanların kısmi borç geri ödemesinden kaçınarak Garanti BBVA üzerinden alınan krediyi diğer borçlarını geri ödemek için kullanmalarını sağlayan tüketici kredisidir. Böylelikle borç tek bir yerde toplanır ve aylık taksitler düzenlenir.

Garanti Bankası Kredi Çekerken Hangi Belgeleri Talep Eder?

Garanti Bankası’nın kredi çekerken istediği evraklar kredinin türüne göre değişebilir. Hepsinde ortak olan belge, üzerinde TC kimlik numarasının yazılı olduğu bir kimlik kartıdır. Bunun dışında çalışma şekline göre Garanti Bankası’nın isteyebileceği ek belgeler şunlardır:

Ücretli çalışıyorsanız, maaş veya gelir tablosu: Son iki ayda 2 aydan fazla olmayan cari maaş veya SGK sicil numarası, işyeri sicil numarası, aylık net maaş ve maaşınızın haciz olup olmadığı dahil gelir tablosu İade / indirim hakkı ile ilgili bilgiler ve imzalı sirküleri

Emeklilik belgesi (emekli ise): Emeklilik kimlik kartı ve emekli maaşınızı gösteren emeklilik dağıtım belgesi / banka hesap cüzdanı

Özel bir şirketin sahibiyseniz, lütfen şirket belgelerini sağlayın: güncel vergi formu ve yıllık gelir vergisi formu / cari kurumsal hesap formu

Bir sermaye şirketi ortağıysanız, lütfen şirket belgelerini sağlayın: güncel vergi formları ve yıllık kurumlar vergisi beyannameleri

Kira geliri sahibiyseniz, kira belgeleri: gayrimenkul kira sözleşmesi, 2 yılı geçmeyen kira sözleşmesi ve 2 ayı geçmeyen kira çağrı belgeleri

Faiz geliri sahibiyseniz, hesap cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınan faiz gelir belgesi

Çiftçiyseniz bir çiftçi belgesi: çiftçilik belgesi ve tarımsal kazancı gösteren belge

Garanti Bankası kredi başvurusu yaparken mesleğinize göre bu belgeleri teslim etmeniz gerekir.

Garanti Bankası Kredi Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Garanti Bankası’nın kredi başvuru sonucunu öğrenmek için farklı yöntemler vardır:

Müşteri hizmetlerini arayarak: 444 0 333 Garanti Bankası müşteri hizmetlerini aradıktan sonra "Başvurumun sonucunu öğrenmek istiyorum" diyerek sonuçlar menüsüne yönlendirileceksiniz ve ardından uygulama ile ilgili bir bildirim alacaksınız.

Web sitesinden: garanti.com.tr'ye girerek başvuru adımlarından sonuç sorgu bölümüne gidebilir ve kredi başvurunuzun sonucunu anında anlayabilirsiniz.

SMS başvuru sonucu: Garanti'nin bir diğer yenilikçi uygulaması ise SMS kredi uygulaması Garanti'dir. Sonuçları bulabilir ve SMS ile kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunu yapmak için, telefonun mesaj kısmını girin, ardından RESULT girin, ardından TR kimlik numarasını girin ve bir boşluk bırakın. 3390'a mesaj gönderin. Birkaç dakika sonra bankadan bir bildirim mesajı alacaksınız.

Bu yöntemler kullanılarak Garanti Bankası kredi başvurusu sonucunu öğrenmek mümkündür.