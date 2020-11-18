Hiperaktif Çocuk İçin Hangi Doktora Gidilir? Hiperaktiflik doktorluk duruma geldiği zaman çocuğunuzu psikiyatri uzmanına götürmeniz gerekebilir. Hiperaktifliğin tedavisi için hem aile hem çocuk iş birliği içinde olmalıdır. Okul sınıflarında 50 kişilik mevcudu olan bir yerde ortalama 1 ile 3 öğrenci arasında çocuk bu sorunu yaşamaktadır. Bu sorun daha çok erkeklerde görülmektedir.

Kızlara oranla erkek çocukları 5 kata kadar daha sık hiperaktif olmaktadırlar. Aşır hareketli olmak, dikkat süresinin kısa olması, düşünmeden dürülere göre hareket etmek hiperaktif çocuklarda en sık görülen belirtilerdir.

Bu belirtiler her çocukta görülmek zorunda değildir. Bu belirtiler olmadan da çocuk hiperaktif olabilir. Çocuklar arasında görülen belirtiler ve belirtilerin şiddetleri değişiklik gösterebilir. Eğer bütün alanlarda sorunlar yaygınsa bu kişilerin hiperaktifliklerine MİKS tipi adı verilmektedir. Eğer çocuk kendi halinde, dalgın ve dikkatsizse bu çocuklar için dikkat eksikliği bozukluğu tanısı konabilmektedir.

Hiperaktiflik Neden Olur?

Hiperaktiflik nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir. Hekimler bazı etmenlerin hiperaktifliğe neden olabileceğini belirtiyorlar. Bu etmenler arasında soya çekim, erkek bebeklikte gelişimde sorunlar, beyin gelişimi sorunları gibi durumlar bu durumun ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Hiperaktif çocukları tespit etmek genellikle kolay oluyor. Çünkü b çocuklar hareketli olmayı seviyor ve bir yerde sabit dururken çok sıkılıyorlar. Genellikle bu tarz durumlara uyum sağlayamadıkları için hekime götürülmelerinden dolayı teşhis konulması mümkün oluyor.

Hiperaktiflik Tanısı Nasıl Konur?

Hiperaktiflik tanısını koymak için testler ne yazık ki bulunmuyor. Herhangi bir tahlil yaparak çocğunuzun hiperaktif olup olmadığın öğrenmeniz mümkün değildir. Tanı konması için aileden alınan öyk ü etkili oluyor. Bebeklikten bu yana bütün belirtiler değerlendirmeye alınıyor.

Bunlara göre de yardımcı psikometrik testler uygulanıyor. Okul öğretmenlerinin de çocuk hakkında gözlemleri çok yardımcı oluyor. Doğrudan hiperaktiflik için test olmasa da, bazı yan testler hekime tanı konması açısından yardımcı olabiliyor. En sık kullanılan testler arasında kan incelemesi, nörolojik inceleme ve EEG yer alıyor.

Hiperaktiflik ile Birlikte Hangi Sorunlar Ortaya Çıkar?

Hiperaktiflik ile ortaya çıkan sorunlar şu şekilde sıralanabilir:

İnce işlerde beceriksiz olmak,

Küfür etme, eşyalara zarar verme, otoritelerle sorun yaşama gibi davranım sorunları,

Özgüven eksikliği ve utangaçlık gibi sosyal ilişki sorunları,

Anneden ayrılma sorunları, takıntılar ve saplantılar gibi anksiyete bozuklukları,

İnce motor gelişiminde eksiklikler,

Özgün öğrenme sorunları ortaya çıkabilir.

Genellikle hiperaktiflik tek başına bir sorun değildir. Bu durumla birlikte ortaya çok sayıda farklı sorun da çıkmaktadır.

Hiperaktiflik Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hiperaktiflik tedavisi için hem aile hem okul hem de doktor iş birliği yamalıdır. Çocuk tedavi sırasında kesinlikle inciltilmemelidir. İlaç tedavisi ile birlikte eğitim paralel olarak verilmektedir. Davranışçı yöntemler de uygulanabilir. İlaç kullanmak her çocuk için şart olmayabilir. Hiperaktiflik için ne kadar erken davranılırsa o kadar iyi olur. Erken davranıldığı zaman gelişebilecek sorunlara karşı önlem almak o ölçüde mümkün olur. Tedavi sonrasında hem hiperaktivite hem de hiperaktivite ile birlikte ortaya çıkan sorunlar ortadan kaldırılabilir. Bireyler tedavinin sonunda kendileri ile barışık, öz güvenli ve mutlu insanlar olurlar.

Çocuğum hiperaktif mi diye düşünüyorsanız psikiyatri uzmanına çocuğunuzu götürmenizde fayda var. Eğer çocuğunuz aceleciyse, sıra beklemiyorsa, çok konuşuyorsa, çok hareketliyse, dikkati dağılıyorsa çocuğunuz hiperaktif olabilir. Bunlar hiperaktif çocuklarda ortaya çıkan belirtilerdir ve mutlaka çocuğun hekime gitmesi gerekir.