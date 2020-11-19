Ankara Yenimahalle Belediyesi'nden esnafa maske ve dezenfektan desteği
Pandemi süreci boyunca ilçe genelinde yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, Ankara’da yaşanan vaka artışları sonrasında esnaf ve işletme sahiplerine desteğini sürdürüyor.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın talimatıyla çalışmalarını Yenimahalle’nin tümüne yayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri Batıkent Metro, Meydan Avm, Anıt iş merkezi gibi birçok noktada esnafı ziyaret ederek maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.
4 bin esnafa maske ve dezenfektan
Ankara’da Covid-19 vakalarında yaşanan artış sonrasında çalışmalarını hızlandıran Yenimahalle zabıtası, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ile birlikte, kuaför dükkanlarını tek tek gezerek, işletme sahiplerine maske ve dezenfektan dağıttı.
Yenimahalle genelinde lokanta, kahvehane ve kuaför dükkanları başta olmak üzere 4 bin esnafa maske ve dezenfektan dağıtımı çalışması yürüten ekipler, dağıtım süreci boyunca esnafa sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı ve sigara kullanımı yasağı konusunda gerekli uyarılarda da bulunuyor.
Yaşar “Tedbiri elden bırakmayalım”
Covid-19 salgınının ülkemizde ilk görüldüğü günden bu yana esnafın ve üreticinin yanında olunduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Virüsün ülkemizde görüldüğü Mart Ayı’ndan bu yana ilçemizde vatandaşın ve esnafın yanında olduk. Ekiplerimiz, ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen esnafımıza maske ve dezenfektan dağıtımı yapıyor. Yenimahalle’de kendi ürettiğimiz maske ve dezenfektanı esnafımıza düzenli olarak ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması, gerekli sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
19 Kas 2020 - 11:33 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.