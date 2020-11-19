Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Kas 2020 - 11:33 G: 19 Kas 2020 - 11:34

Ankara Yenimahalle Belediyesi'nden esnafa maske ve dezenfektan desteği

Pandemi süreci boyunca ilçe genelinde yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, Ankara’da yaşanan vaka artışları sonrasında esnaf ve işletme sahiplerine desteğini sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın talimatıyla çalışmalarını Yenimahalle’nin tümüne yayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri Batıkent Metro, Meydan Avm, Anıt iş merkezi gibi birçok noktada esnafı ziyaret ederek maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.

4 bin esnafa maske ve dezenfektan

Ankara’da Covid-19 vakalarında yaşanan artış sonrasında çalışmalarını hızlandıran Yenimahalle zabıtası, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara ile birlikte, kuaför dükkanlarını tek tek gezerek, işletme sahiplerine maske ve dezenfektan dağıttı.

Yenimahalle genelinde lokanta, kahvehane ve kuaför dükkanları başta olmak üzere 4 bin esnafa maske ve dezenfektan dağıtımı çalışması yürüten ekipler, dağıtım süreci boyunca esnafa sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı ve sigara kullanımı yasağı konusunda gerekli uyarılarda da bulunuyor.

Yaşar “Tedbiri elden bırakmayalım”

Covid-19 salgınının ülkemizde ilk görüldüğü günden bu yana esnafın ve üreticinin yanında olunduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Virüsün ülkemizde görüldüğü Mart Ayı’ndan bu yana ilçemizde vatandaşın ve esnafın yanında olduk. Ekiplerimiz, ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen esnafımıza maske ve dezenfektan dağıtımı yapıyor. Yenimahalle’de kendi ürettiğimiz maske ve dezenfektanı esnafımıza düzenli olarak ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması, gerekli sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

19 Kas 2020 - 11:33 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

# YENİMAHALLE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Yenimahalle'de hizmete açılan Derman Market ilk misafirlerini ağırladı mask
Ankara Yenimahalle'de hizmete açılan Derman Market ilk misafirlerini ağırladı
Ankara Yenimahalle kütüphaneleri kapılarını açtı mask
Ankara Yenimahalle kütüphaneleri kapılarını açtı
Ankara Batıkent'in kalbine ilk kazma vuruldu mask
Ankara Batıkent'in kalbine ilk kazma vuruldu
Ankara Yenimahalle’nin Derman Marketi hizmete açıldı mask
Ankara Yenimahalle’nin Derman Marketi hizmete açıldı
Yenimahalle Belediyesi SK rakip tanımıyor mask
Yenimahalle Belediyesi SK rakip tanımıyor
Ankara'da Belediyeler sokak hayvanları için el ele verdi mask
Ankara'da Belediyeler sokak hayvanları için el ele verdi
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Nazım’da yankılandı mask
Atatürk’ün sevdiği şarkılar Nazım’da yankılandı
Ulu Önder Ankara Yenimahalle’de anıldı mask
Ulu Önder Ankara Yenimahalle’de anıldı
Ankara Yenimahalle’nin spor merkezleri kapılarını açıyor mask
Ankara Yenimahalle’nin spor merkezleri kapılarını açıyor
Ankara Yenimahalle’de renkli kış mask
Ankara Yenimahalle’de renkli kış
# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Altınok’tan semt pazarlarına sıkı denetim mask
Başkan Altınok’tan semt pazarlarına sıkı denetim
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Vatandaşlara Önemli Hatırlatma Son Gün 30 Kasım mask
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Vatandaşlara Önemli Hatırlatma Son Gün 30 Kasım
Ankara Çankaya’dan yeni merdivenli yol  mask
Ankara Çankaya’dan yeni merdivenli yol 
Ankara Çankaya’nın Yıldız’ı yükseliyor   mask
Ankara Çankaya’nın Yıldız’ı yükseliyor  
Ankara Mamak’ta İzcilik Kulübü Kuruldu mask
Ankara Mamak’ta İzcilik Kulübü Kuruldu
Başkent Ankara Köy Evleri Projesi’ne yoğun ilgi! mask
Başkent Ankara Köy Evleri Projesi’ne yoğun ilgi!
Ankara Akyurt'ta lavantalar arıcılarla buluştu mask
Ankara Akyurt'ta lavantalar arıcılarla buluştu
Ankara Altındağ'a yeni yollar mask
Ankara Altındağ'a yeni yollar
İyiliğin Başkenti: Ankara mask
İyiliğin Başkenti: Ankara
Ankara Pursaklar Belediyesi, koronavirüsün tırmanışa geçmesi nedeniyle harekete geçti! mask
Ankara Pursaklar Belediyesi, koronavirüsün tırmanışa geçmesi nedeniyle harekete geçti!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Başkan Altınok’tan semt pazarlarına sıkı denetim mask
Başkan Altınok’tan semt pazarlarına sıkı denetim
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Vatandaşlara Önemli Hatırlatma Son Gün 30 Kasım mask
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Vatandaşlara Önemli Hatırlatma Son Gün 30 Kasım
Ankara Hurdacılar Sitesi'nde Hatıra Ormanı mask
Ankara Hurdacılar Sitesi'nde Hatıra Ormanı
Ankara Yenimahalle Belediyesi'nden esnafa maske ve dezenfektan desteği mask
Ankara Yenimahalle Belediyesi'nden esnafa maske ve dezenfektan desteği
Sadakatsiz İzleyenler Bu Sahne Karşısında Resmen Sinir Krizi Geçirdiler! Gelen Tepkileri Görenler Şaştı Kaldı... mask
Sadakatsiz İzleyenler Bu Sahne Karşısında Resmen Sinir Krizi Geçirdiler! Gelen Tepkileri Görenler Şaştı Kaldı...
Ankara Çankaya’dan yeni merdivenli yol  mask
Ankara Çankaya’dan yeni merdivenli yol 

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL