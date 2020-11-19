Ankara Hurdacılar Sitesi'nde Hatıra Ormanı

Ankara Hurdacılar Esnaf Odası ve Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi Başkanı İrfan Çinkaya'nın öncülüğünde Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde siteye hakim ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen "Hurdacılar Sitesi Hatıra Ormanı Ağaç Dikme Töreni", ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer'in yanı sıra çok sayıda davetli ile oda ve site yöneticilerinin de aralarında bulunduğu kalabalık hurdacı esnafının katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Ankara Hurdacılar Esnaf Odası ve Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi Başkanı İrfan Çinkaya, programın açılış konuşmasında ağaç dikmenin önemini hatırlatarak şunları söyledi: "Bulunduğumuz alan 2001 yılında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden özel ağaçlandırma alanı olarak tahsis edildi ve projesi yapılarak onaylandı. Bugüne kadar burada 30 bine yakın çam ağacımız yetişti. Ağaçların büyümesini izlemek çok güzel bir duygu. Bu alanla gurur duyuyorum. Ağaç dikmeyi ben buruda öğrendim.

Ağaç dikmenin ardından bakım da çok önemli. Geçtiğimiz ağustosta burada bir yangın çıktı. Bin 500'e yakın ağacımız yandı. Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, bu bölgeyi yeniden yeşillendirmek için destek sözü verdi. Sayın Fethi Başkanıma çok teşekkür ederim. Orman Genel Müdürlüğü'nden 4 bine yakın fidan aldık. Bine yakın fidan ise Yenimahalle Belediyemiz tarafından dikildi.

Bizim 1200 esnafımız var. Atık maddelerin tekrar ekonomiye kazandırılması ve değerlendirilmesiyle hem şehrin ve fabrikaların temizliğini yapmakta hem de doğada hammaddenin, kaynakların tükenmesini engellemekteyiz. Hurdacıların başkanı olarak öğündüğüm en önemli nokta ise burası, burada oluşturduğumuz orman alanı. Bizler çevreyi severek temizliyoruz. Mesleğimiz icabı geri kazanım yaparak ülke ekonomisine katkı sağlarken, bu fidanlık ile de doğamızda bir geri kazanım, yaşadığımız bölgeye bir yeşil alan, bir oksijen kaynağı kazandırıyoruz. Ağaç ve fidan dikmenin önemi gerçekten çok büyük.

Doğal dengenin ve iklimin bozulduğu dünyamızda ve ülkemizde böyle alanların korunması ve büyütülmesi hepimizin görevi olması lazım. Çocuklarımıza, yaşanabilir güzel bir gelecek bırakmak için böyle yerlerin korunması ve geliştirilmesini için sizlerin de desteği ile hep birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz. Katkılarından dolayı Orman Genel Müdürlüğümüze, Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Törene katılan değerli esnaf arkadaşlarım, sizlerden de burada birer fidan dikmenizi, ve bu fidanların büyümesini izlemenizi istiyorum. Bu bölgenin Ankaramıza güzel bir doğal alan olacağına inanıyorum. Hepinizi, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Emeği geçen, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum."

Ülkenin her karış toprağını, ağaçlandırmak ve yeşillendirmek için gayret sarf ettiklerini belirten Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı İbrahim Yüzer de ağaç dikmenin önemine değinerek, bu etkinliğin yeni hatıra ormanlarına vesile olmasını diledi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar da konuşmasında; "Doğal dengenin sağlanmasında büyük öneme sahip ormanlarımız; bizim en temel değerimiz ve geleceğimiz, vazgeçilmezimizdir. Gelecek kuşaklara yeşil bir dünya bırakmak adına böylesine önemli bir projenin hayata geçmesi için büyük çaba sarf eden Ankara Hurdacılar Esnaf Odası ve Hurdacılar Sanayi Sitesi Başkanı İrfan Çinkaya ve ekibini tebrik ediyorum.

Yine bu hayati projeye büyük destek veren Orman Genel Müdürlüğümüze ve bugün burada bulunan Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Dairesi Başkanı Sayın İbrahim Yüzer'e, Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar ve ekibine, ağaç dikimine ve törene katılan hurdacı esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Dikilen bu fidanların Hurdacı esnafımız, Yenimahallemiz, Ankaramız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise; "Bugün hayırlı bir iş için burada bulunmaktayız. Meslek örgütlerinin görevi sadece üyeleri esnaf ve sanatkarların haklarını korumak olmamalı, kentin haklarını da korumak olmalı. Geri dönüşümle şehrimizin temizliğini yapan Hurdacılarımıza, bir diğer taraftan da doğaya sahip çıkarak gelecek kuşaklara kalacak büyük bir ağaçlandırma alanını ranta kurban etmeden Orman Genel Müdürlüğü'nden ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden insanlığın yararına kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Hurdacı esnafımıza bu çalışmalarında da diğer çalışmalarında olduğu gibi Yenimahalle Belediyesi olarak katkı vermek boynumuzun borcu." diye konuştu.

Programda daha sonra; teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından fidan dikimine geçildi.