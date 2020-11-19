Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Vatandaşlara Önemli Hatırlatma Son Gün 30 Kasım

Her yıl 2 taksit halinde ödenen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ile ilan ve reklam vergisinin ikinci taksitleri için son ödeme tarihi 30 Kasım 2020 Pazartesi olarak belirlendi.

Pursaklar Belediyesi vatandaşların gecikme zammı ile karşılaşmamaları için hem ödemede kolaylık sağlıyor hem de sık sık duyuru yaparak hatırlatmada bulunuyor.

Vatandaşlar koronavirüs salgını önlemleri kapsamında belediye hizmet binasındaki vezne ve kaymakamlık binası veznesinde vergi işlemlerini yapabilmelerinin yanı sıra mesai saatlerine bağlı kalmadan e-belediye, halkbank online ve vakıfbank online işlemler adresinden de ödemelerini online olarak kolaylıkla yapılabilecek.

‘‘Hemşehrilerimiz kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için 7/24 online ödeme de yapabilirler’’

Vatandaşların son günde yoğunluk oluşturmaması için vergilerini ödemeleri tavsiyesinde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Belediyemizin hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için vatandaşların yükümlülüklerini zamanında tam ve eksiksiz yerine getirmeleriyle mümkün olacaktır. Mükelleflerimizin koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında belediyemizin vezneleri ya da kaymakamlığımızın veznelerinde sosyal mesafe kurallarına uyarak ödeme yapabilirler. Mükelleflerimiz kendi sağlığı için ve toplum sağlığı için belediyemizin web sitesi üzerinden e-belediye, halkbank ve vakıfbank uygulamalarından 7/24 online ödeme de yapabilirler. İlçe sakinlerimiz ve mükelleflerimizin ödeme konusunda gösterdikleri hassasiyet içinde ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.