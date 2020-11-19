Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Kas 2020 - 11:46 G: 19 Kas 2020 - 11:47

Başkan Altınok’tan semt pazarlarına sıkı denetim

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik kısıtlamaların gelmesiyle birlikte semt pazarlarında fiyat ve kalite denetiminde bulundu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Altınok, “Kısıtlamalarla birlikte yoğunluğun arttığı semt pazarlarımızda vatandaşımızın taze, kaliteli ve uygun fiyata sebze ve meyve tüketmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Pazarlarımızda satışı yapılan sebze ve meyvelerin fiyatlarını da günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçiyoruz.” dedi.

POŞETTEKİ ÜRÜNLERE KALİTE KONTROLÜ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’in faklı mahallelerinde günlük kurulan semt pazarında vatandaşın kaliteli hizmete ulaşabilmesi için denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor. Altınok, her gün denetlediği semt pazarlarında vatandaşın talep ve isteklerini dinlerken aynı zamanda vatandaşın elinde bulunan poşetleri de kontrol ederek çürük sebze ve meyve satışının önüne geçiyor.

BAŞKAN ALTINOK: GÜNLÜK FİYAT KURALLARINI UYGULUYORUZ

Semt pazarlarındaki sebze ve meyve fiyatlarının günlük olarak Keçiören Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulduğunu ve fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçildiğini belirten Başkan Altınok, “Pazarlarda satışı yapılan ürünlerin fiyatlarını günlük duyuruyoruz. Daha sonra da yayımladığımız fiyat listesi ile pazar tezgâhında bulunan fiyatları karşılaştırıyoruz. Denetimler sırasında ‘günlük fiyat kurallarına’ uymayan pazar esnafını önce uyarıyor, bir sonraki ihlalinde ise yasal işlem uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

ZORUNLU DEĞİLSE KALABALIK ORTAMLARDA BULUNMAYINIZ”

Kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda olan vatandaşı temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uymaları konusunda da uyaran Altınok, şunları kaydetti:

“Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalıyız. Zorunlu olmadıkça kalabalık alanlarda bulunmamamız gerekiyor. TMM’ye uymayan herkesin birer canlı bomba gibi gezdiğini unutmayalım. Keçiören Belediyesi olarak ürettiğimiz maske ve dezenfektanları özellikle maske satışının olmadığı dönemlerde ücretsiz olarak her gün çarşıda, pazarda ve sokaklarda vatandaşımıza dağıttık. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde tüm mahallelerimizi gezerek her bir insanımızın birbirine karşı sorumlu olduğunu, maskesiz sokağa çıkmanın vebal olduğunu anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz.”

19 Kas 2020 - 11:46 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Vatandaşlara Önemli Hatırlatma Son Gün 30 Kasım mask
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Vatandaşlara Önemli Hatırlatma Son Gün 30 Kasım
Ankara Yenimahalle Belediyesi'nden esnafa maske ve dezenfektan desteği mask
Ankara Yenimahalle Belediyesi'nden esnafa maske ve dezenfektan desteği
Ankara Çankaya’dan yeni merdivenli yol  mask
Ankara Çankaya’dan yeni merdivenli yol 
Ankara Çankaya’nın Yıldız’ı yükseliyor   mask
Ankara Çankaya’nın Yıldız’ı yükseliyor  
Ankara Mamak’ta İzcilik Kulübü Kuruldu mask
Ankara Mamak’ta İzcilik Kulübü Kuruldu
Başkent Ankara Köy Evleri Projesi’ne yoğun ilgi! mask
Başkent Ankara Köy Evleri Projesi’ne yoğun ilgi!
Ankara Akyurt'ta lavantalar arıcılarla buluştu mask
Ankara Akyurt'ta lavantalar arıcılarla buluştu
Ankara Altındağ'a yeni yollar mask
Ankara Altındağ'a yeni yollar
İyiliğin Başkenti: Ankara mask
İyiliğin Başkenti: Ankara
Ankara Pursaklar Belediyesi, koronavirüsün tırmanışa geçmesi nedeniyle harekete geçti! mask
Ankara Pursaklar Belediyesi, koronavirüsün tırmanışa geçmesi nedeniyle harekete geçti!
# KEÇİÖREN HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Keçiören Belediyesi'nden “Pandeminin Kahramanlarına” 123 bin kişilik yemek hizmeti mask
Ankara Keçiören Belediyesi'nden “Pandeminin Kahramanlarına” 123 bin kişilik yemek hizmeti
Ankara Keçiörenliler Hoşgörü Günü’nde Mevlana Türbesi'ni gezdiler mask
Ankara Keçiörenliler Hoşgörü Günü’nde Mevlana Türbesi'ni gezdiler
Ankara Keçiören’de “Çocuk Eğitim Merkezi” hizmete başladı mask
Ankara Keçiören’de “Çocuk Eğitim Merkezi” hizmete başladı
Ankara Keçiören’de kaliteli hizmet için semt pazarlarına sıkı denetim mask
Ankara Keçiören’de kaliteli hizmet için semt pazarlarına sıkı denetim
Başkan Altınok: Deniz Dünyası çocuklara ücretsiz mask
Başkan Altınok: Deniz Dünyası çocuklara ücretsiz
Başkan Altınok EGO otobüsünde hem TMM uyarısı yaptı, hem de dezenfektan dağıttı mask
Başkan Altınok EGO otobüsünde hem TMM uyarısı yaptı, hem de dezenfektan dağıttı
Başkan Altınok: ‘Nutuk’ önemli bir hazinedir mask
Başkan Altınok: ‘Nutuk’ önemli bir hazinedir
Atatürk Ankara Keçiören'de ölümsüzleştirildi mask
Atatürk Ankara Keçiören'de ölümsüzleştirildi
Başkan Altınok: ''İzmir’in acısı acımızdır'' mask
Başkan Altınok: ''İzmir’in acısı acımızdır''
Başkan Altınok: ''Dört köyümüze tandır damı yapıyoruz'' mask
Başkan Altınok: ''Dört köyümüze tandır damı yapıyoruz''
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Vatandaşlara Önemli Hatırlatma Son Gün 30 Kasım mask
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden Vatandaşlara Önemli Hatırlatma Son Gün 30 Kasım
Ankara Hurdacılar Sitesi'nde Hatıra Ormanı mask
Ankara Hurdacılar Sitesi'nde Hatıra Ormanı
Ankara Yenimahalle Belediyesi'nden esnafa maske ve dezenfektan desteği mask
Ankara Yenimahalle Belediyesi'nden esnafa maske ve dezenfektan desteği
Sadakatsiz İzleyenler Bu Sahne Karşısında Resmen Sinir Krizi Geçirdiler! Gelen Tepkileri Görenler Şaştı Kaldı... mask
Sadakatsiz İzleyenler Bu Sahne Karşısında Resmen Sinir Krizi Geçirdiler! Gelen Tepkileri Görenler Şaştı Kaldı...
Ankara Çankaya’dan yeni merdivenli yol  mask
Ankara Çankaya’dan yeni merdivenli yol 
Acun Ilıcalı Kariyerinin En Büyük Atılımını Yaptı! Artık Para Basar Gibi Kazanacak... Türkiye'nin En Zengini Olmak İçin Geliyor! Projesi Bomba Gibi! mask
Acun Ilıcalı Kariyerinin En Büyük Atılımını Yaptı! Artık Para Basar Gibi Kazanacak... Türkiye'nin En Zengini Olmak İçin Geliyor! Projesi Bomba Gibi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL