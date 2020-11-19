Kırmızı Oda Resmen Çıkarma Yaptı! Tam 4 Oyuncu Geldi, O İsimler Dizi Tarihine Geçecek... Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından senaryolaştırılan Kırmızı Oda dizisi gerçek yaşam hikayelerinin anlatıyor. Bir psikiyatri kliniğine gelen hastaların hikayelerinin ekrana taşındığı dizide hastaları ünlü oyuncular canlandırıyor. Dizinin her bölümünde yeni isimler konuk oyuncu olmaya devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümünden beri hikayesi anlatılan Alya karakterinin Melisa Sözen canlandırıyor.

Dizinin yeni bölümünde Melisa Sözen’in yanı sıra Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Semra Dinçel ve Nazan Diper gibi ünlü oyuncularda yer alacak. Kırmızı Oda dizisine bu hafta dahil olan ünlü oyuncuların canlandıracağı karakterler ise merak konusu oldu.



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