Kırmızı Oda Resmen Çıkarma Yaptı! Tam 4 Oyuncu Geldi, O İsimler Dizi Tarihine Geçecek...
TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımı Kırmızı Oda yeni konuk oyuncuları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Birbirinden başarılı isimlerin konuk oyuncu olarak kadroya girdiği dizide her hafta başka bir yaşam hikayesi ekrana geliyor. Kırmızı Oda dizisinin yarın akşam ekrana gelecek 12. bölümüne de yeni konuk oyuncular dahil oldu.
Kırmızı Oda Resmen Çıkarma Yaptı! Tam 4 Oyuncu Geldi, O İsimler Dizi Tarihine Geçecek... Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından senaryolaştırılan Kırmızı Oda dizisi gerçek yaşam hikayelerinin anlatıyor. Bir psikiyatri kliniğine gelen hastaların hikayelerinin ekrana taşındığı dizide hastaları ünlü oyuncular canlandırıyor. Dizinin her bölümünde yeni isimler konuk oyuncu olmaya devam ediyor. Kırmızı Oda dizisinin ilk bölümünden beri hikayesi anlatılan Alya karakterinin Melisa Sözen canlandırıyor.
Dizinin yeni bölümünde Melisa Sözen’in yanı sıra Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Semra Dinçel ve Nazan Diper gibi ünlü oyuncularda yer alacak. Kırmızı Oda dizisine bu hafta dahil olan ünlü oyuncuların canlandıracağı karakterler ise merak konusu oldu.
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19 Kas 2020 - 12:08 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.