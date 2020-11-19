Evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın öldü
Düzce'de prefabrik evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın hayatını kaybetti.
Düzce'de prefabrik evde çıkan yangında alevlerin arasında kalan kadın hayatını kaybetti.
Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesi Lale Sokak'ta Havva Köse'ye (48) ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evin tamamını saran alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti.
İçeride bir kadın olabileceği ihtimali üzerine eve giren itfaiye ekipleri, Havva Köse'nin cesedine ulaştı.
Uzun süren uğraşlar sonucu söndürülen yangında hayatını kaybeden Köse'nin cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangın sırasında sinir krizi geçiren Köse'nin yakınları güçlükle sakinleştirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.