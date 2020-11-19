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- 19 Kas 2020 - 16:22 G: 19 Kas 2020 - 16:23

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Şehit Kılıç'ın (27) ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, cenaze nakil aracıyla kent merkezindeki Şehitlik Anıtı'na getirildi.

Şehidin babası Mustafa, törene üzüntüsünden dolayı sedyeyle katılan annesi Fehime Kılıç ile yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, törende şehitliğin anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Kılınan namazın ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Kılıç'ın cenazesi, şehitlik anıtında toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak düzenlenen törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile vatandaşlar katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde dün askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Yarbay Rasim Sayan ile Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç şehit olmuştu.

19 Kas 2020 - 16:22 AA - Gündem

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