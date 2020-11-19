Demet Özdemir Kurtlarını Dizide Döktü! Demet Özdemir’i Görenler Onunla Birlikte Oyun Havası Oynadı! “Bu Kız Ankaralı Olabilir!”

Yayınlanan bir önceki bölümde, seyircisiyle buluşmuş olan düğün sahnesi sosyal medyayı çalkaladı. Demet Özdemir’le birlikte kurtlarını döken izleyici yorulmuş bir şekilde koltuğuna oturdu. Sevilen oyuncu Demet Özdemir’in ise birçok dansa hakim olduğunu biliyoruz. Birden fazla dans türü hakkında bilgisi olan Demet Özdemir oyun havasındaki hünerlerini de sevenlerine Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle göstermiş oldu.

Yayınlandığı ilk bölümden beri soluksuz izlenen diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her yeni bölümde sevenlerini gülümsetmeyi başarıyor. 20. Bölümle seyirci karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeybek oynandı, göbekler atıldı. Dizinin başrol oyuncularından biri olan İbrahim Çelikkol ile birlikte Zeybek oynayan Demet Özdemir büyük bir beğeni topladı.