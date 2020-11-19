Demet Özdemir Kurtlarını Dizide Döktü! Demet Özdemir’i Görenler Onunla Birlikte Oyun Havası Oynadı! “Bu Kız Ankaralı Olabilir!”
TV8 ekranlarından sevenleri ile buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Demet Özdemir milyonları gülümsetti. Dizinin bir sahnesinde çocuklar gibi şen olan Demet Özdemir izleyenleri onunla oyun havası oynattı. O sahneyi izleyen milyonlarca kişi ise kullandıkları sosyal medya üzerinden “Çok güzel oynuyor, kesin Ankaralı!” paylaşımlarını yaptı.
Yayınlanan bir önceki bölümde, seyircisiyle buluşmuş olan düğün sahnesi sosyal medyayı çalkaladı. Demet Özdemir’le birlikte kurtlarını döken izleyici yorulmuş bir şekilde koltuğuna oturdu. Sevilen oyuncu Demet Özdemir’in ise birçok dansa hakim olduğunu biliyoruz. Birden fazla dans türü hakkında bilgisi olan Demet Özdemir oyun havasındaki hünerlerini de sevenlerine Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle göstermiş oldu.
Yayınlandığı ilk bölümden beri soluksuz izlenen diziler arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi her yeni bölümde sevenlerini gülümsetmeyi başarıyor. 20. Bölümle seyirci karşısına çıkan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeybek oynandı, göbekler atıldı. Dizinin başrol oyuncularından biri olan İbrahim Çelikkol ile birlikte Zeybek oynayan Demet Özdemir büyük bir beğeni topladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.