Opel Astra Modeli İçin Düzenlediği Kampanyayla Görenleri Şok Etti! Herkes Sahip Olabilsin Diye Başlattı, Bayileri Doldu Taştı!
Opel, araç alacaklara öyle bir müjde verdi ki düzenlediği kampanya ile tüm ilgileri üzerine çekti. Herkes araba sahibi olabilsin diye başlatılan bu indirimden dolayı tüm Opel bayileri doldu taştı. İkinci el araba piyasasında ki artışların önüne geçmek isteyen Opel markası vatandaşların yüzünü güldürdü. Yapılan kampanyayla ilgili tüm detaylar…
Araç piyasasında gözle görülecek derecede büyük artışların olması ve birde ÖTV’nin eklenmesi araç almak isteyenleri duraksattı. Bu durumdan ötürü Opel öyle bir kampanya düzenledi ki herkes araç almak için sıraya girdi. Son model ve sıfır kilometre araç almak isteyenler bu kampanyayla kesenin ağzını açtı.
Opel Astra’nın son model ve sıfır kilometre araçlarına sahip olmak için yapmanız gereken tek şey en yakın Opel bayisine gitmek. Hayalini kurduğunuz o son model araçlara sahip olmak, çok uygun fiyatlarla karşınızda. Hem tasarımı hem teknik özellikleriyle bir sıfır önde olan Opel Astra, ülkemizde en çok tutulan araçlar arasında birinci sırada.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.