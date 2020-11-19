Opel Astra Modeli İçin Düzenlediği Kampanyayla Görenleri Şok Etti! Herkes Sahip Olabilsin Diye Başlattı, Bayileri Doldu Taştı!

Araç piyasasında gözle görülecek derecede büyük artışların olması ve birde ÖTV’nin eklenmesi araç almak isteyenleri duraksattı. Bu durumdan ötürü Opel öyle bir kampanya düzenledi ki herkes araç almak için sıraya girdi. Son model ve sıfır kilometre araç almak isteyenler bu kampanyayla kesenin ağzını açtı.

Opel Astra’nın son model ve sıfır kilometre araçlarına sahip olmak için yapmanız gereken tek şey en yakın Opel bayisine gitmek. Hayalini kurduğunuz o son model araçlara sahip olmak, çok uygun fiyatlarla karşınızda. Hem tasarımı hem teknik özellikleriyle bir sıfır önde olan Opel Astra, ülkemizde en çok tutulan araçlar arasında birinci sırada.