Sıla ve Hazer Amani Boşanma Kararı Aldı! Milyonlar Bu Haber Karşısında Şok Geçirdi! "Nasıl Böyle Bir Şey Olur?"
Sıla ve Hazer Amani çifti boşanıyor mu? Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti bir yıla yakın aşk hayatı yaşadıktan sonra ocak ayında dünya evine girmişlerdi. Çiftin boşanma iddialarına yönelik ortak açıklaması ilk kez Neler Oluyor Hayatta adlı programda yer aldı. Boşanma haberlerine ilişkin son gelişmeler, Kanal D ekranlarında izleyiciler ile paylaşıldı.
Ünlü şarkıcı Sıla ve Şef Hazer Amani hakkında çıkan boşanma haberlerinin ardından tüm dikkatler ünlü çifte çevrildi. Çift hakkında boşanma iddialarına yönelik yapılan ortak açıklama, Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘’Neler Oluyor Hayatta’’ programı ile ekran başındaki seyircilere duyuruldu.
Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani hakkında çıkan boşanma iddialarına dair son açıklamayı, çift bizzat kendisi yaptı. Yaptıkları açıklamada ‘’Bu haberi tüm içtenliğimizle ve doğruluğuyla bizden duymanızı istedik. Boşanma kararı aldığımız doğrudur.’’ İfadelerini kullanan ünlü çift boşanma iddialarını onayladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.