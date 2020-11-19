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- 19 Kas 2020 - 18:14 G: 19 Kas 2020 - 18:30

Sıla ve Hazer Amani Boşanma Kararı Aldı! Milyonlar Bu Haber Karşısında Şok Geçirdi! "Nasıl Böyle Bir Şey Olur?"

Sıla ve Hazer Amani çifti boşanıyor mu? Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti bir yıla yakın aşk hayatı yaşadıktan sonra ocak ayında dünya evine girmişlerdi. Çiftin boşanma iddialarına yönelik ortak açıklaması ilk kez Neler Oluyor Hayatta adlı programda yer aldı. Boşanma haberlerine ilişkin son gelişmeler, Kanal D ekranlarında izleyiciler ile paylaşıldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ünlü şarkıcı Sıla ve Şef Hazer Amani hakkında çıkan boşanma haberlerinin ardından tüm dikkatler ünlü çifte çevrildi. Çift hakkında boşanma iddialarına yönelik yapılan ortak açıklama, Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘’Neler Oluyor Hayatta’’ programı ile ekran başındaki seyircilere duyuruldu.

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani hakkında çıkan boşanma iddialarına dair son açıklamayı, çift bizzat kendisi yaptı. Yaptıkları açıklamada ‘’Bu haberi tüm içtenliğimizle ve doğruluğuyla bizden duymanızı istedik. Boşanma kararı aldığımız doğrudur.’’ İfadelerini kullanan ünlü çift boşanma iddialarını onayladı.

19 Kas 2020 - 18:14 Ankara- Yaşam

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