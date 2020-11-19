Sıla ve Hazer Amani Boşanma Kararı Aldı! Milyonlar Bu Haber Karşısında Şok Geçirdi! "Nasıl Böyle Bir Şey Olur?"

Ünlü şarkıcı Sıla ve Şef Hazer Amani hakkında çıkan boşanma haberlerinin ardından tüm dikkatler ünlü çifte çevrildi. Çift hakkında boşanma iddialarına yönelik yapılan ortak açıklama, Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı ‘’Neler Oluyor Hayatta’’ programı ile ekran başındaki seyircilere duyuruldu.

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani hakkında çıkan boşanma iddialarına dair son açıklamayı, çift bizzat kendisi yaptı. Yaptıkları açıklamada ‘’Bu haberi tüm içtenliğimizle ve doğruluğuyla bizden duymanızı istedik. Boşanma kararı aldığımız doğrudur.’’ İfadelerini kullanan ünlü çift boşanma iddialarını onayladı.