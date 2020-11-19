İbo Show'un Geri Dönüşü Mükemmel Oldu! Reytingleri Kırdı Geçirdi!

İbo Show, yıllar sonra yeniden sevenlerine kavuştu. İbrahim Tatlıses’in ilk konukları Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Serez oldu. Uzun bir sürü sonra yayınlanan İbo Show’un yeni bölümü sosyal medyanın gündemi oldu. İzleyiciler İbrahim Tatlıses’in şarkıları ile duygu dolu anlar yaşadı.

9 yıl aradan sonra tekrar televizyon karşısına çıkan İbrahim Tatlıses heyecanına engel olamadı. ‘’Çok özledim be.’’ ifadelerini kullanarak ekran başındaki seyircilerine gönderide bulundu. İbo Show’un dönüşü bekleneninde ötesinde oldu. İlk bölümüyle reytingleri kırıp geçti. Yayınlanan bölümün ardından izleyici kitlesi yıllar önce İbrahim Tatlıses’e ne olduğunu merak etti.