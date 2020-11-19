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- 19 Kas 2020 - 20:25 G: 19 Kas 2020 - 20:45

İbo Show'un Geri Dönüşü Mükemmel Oldu! Reytingleri Kırdı Geçirdi!

İlk yayınını 19 Kasım 1993 tarihinde ekranlarla buluşturan İbrahim Tatlıses sunuculuğunda olan İbo Show yeniden ekran başındaki izleyicileriyle buluştu. 2011 yılında talihsiz bir saldırı sonucu ekranlardan ayrılmak zorunda kalan İbrahim Tatlıses, uzun yıllar süren tedavisinin ardından, yapmış olduğu İbo Show programına büyük bir final yaparak yayın hayatını noktalamıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İbo Show, yıllar sonra yeniden sevenlerine kavuştu. İbrahim Tatlıses’in ilk konukları Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Serez oldu. Uzun bir sürü sonra yayınlanan İbo Show’un yeni bölümü sosyal medyanın gündemi oldu. İzleyiciler İbrahim Tatlıses’in şarkıları ile duygu dolu anlar yaşadı.

9 yıl aradan sonra tekrar televizyon karşısına çıkan İbrahim Tatlıses heyecanına engel olamadı. ‘’Çok özledim be.’’ ifadelerini kullanarak ekran başındaki seyircilerine gönderide bulundu. İbo Show’un dönüşü bekleneninde ötesinde oldu. İlk bölümüyle reytingleri kırıp geçti. Yayınlanan bölümün ardından izleyici kitlesi yıllar önce İbrahim Tatlıses’e ne olduğunu merak etti.

19 Kas 2020 - 20:25 Ankara- Dünya

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