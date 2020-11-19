Kentsel Dönüşüm Kredisi Nasıl Alınır 2021

Kentsel Dönüşüm Kredisi Nasıl Alınır? Kentsel dönüşüm kredisi almak için öncelikle bir banka seçilmelidir. Kişiler kendilerine en uygun koşulları sağlayan bankadan kentsel dönüşüm kredisi alabilir. Kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen hak sahipleri, bankaya dilekçe ve gerekli evrak başvurusu yaparak bu uygulamadan faydalanabilirler.

Başvuru sayesinde hak sahipleri hem devlet desteğinden yararlanmak için ilk adımı atacak hem de banka faaliyetlerinden yararlanacak. Başvuru sırasında talep edilen başvuru dilekçesi bankadan temin edilebilir.

Ayrıca gerekli riskli yapı formlarını da almanız gerekmektedir. Bu belgeyi başvuruda bulunduğunuz bankanın sözleşme acentesinden de temin edebilirsiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir acente aracılığı ile binanızın tehlikeli yapı olduğuna dair belgeyi alabilirsiniz.

Hangi Bankalar Kentsel Dönüşüm Kredisi Verir?

Kentsel dönüşüm kredisi veren bankalar aşağıda sıralanmıştır:

Türkiye Vakıflar bankası

Deniz bank

Türkiye Finans bankası

Halk bankası

Yapı Kredi

Türkiye İş bankası

TEB

Akbank

Bank Asya

Şeker Bank

Garanti Bankası

Kuveyt Türk

Albaraka

Finans bank

T.C. Ziraat bankası

Alternatif bank

ING

Bu bankaların sunduğu tüm kentsel dönüşüm kredilerinin faiz oranlarını ve geri ödeme yöntemlerini görmek için bankaya başvurabilirsiniz.

Kentsel dönüşüme giren ve Bakanlık tarafından yıkım kararı alan ev sahipleri, 120 ay süreyle maksimum 125.000 liralık konut kredisi almak ve tercihli faiz oranlarından yararlanabilmek için kentsel imar kredisi veren sözleşmeli banka şubesine başvurabilirler.

Kimler Kentsel Dönüşüm Kredisi Alabilir?

Kentsel dönüşüm kredisi alabilecek kişiler aşağıda verilmiştir:

İkametini yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri başvurabilir.

En az bir yıldır tehlikeli olarak kaydedilen bir binada yaşayan kiracılar veya ev sahipleri bu krediden yararlanabilir.

Risk yapısına sahip sakinler başka evler almak isterlerse kentsel dönüşüm kredisi alabilirler.

Kentsel dönüşüm kredisi hak sahibi olmak için yukarıdaki kriterler aranır.

Kentsel Dönüşüm Kredisi Almak İçin Hangi Evraklar Gerekir?

Kentsel dönüşüm kredisi çekerken gereken belgeler şunlardır:

Başvuru sahibinin kimlik belgesi gereklidir.

Aylık gelirlerini belgeleyerek bu belgeyi bankaya göstermeleri gerekmektedir.

Tapu senedi talep edilir.

Riskli bina tespiti inceleme raporu gereklidir.

Banka, belirli koşullara göre başvuru sahibinden ek belgeler sunmasını talep etme hakkını saklı tutar.

VakıfBank Kentsel Dönüşüm Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Vakıfbank’ın kentsel dönüşüm kredisinin sahip olduğu özellikler aşağıda açıklanmıştır:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili kanunlar kapsamında kredi kullanan hak sahiplerine faiz desteği sağlayacaktır. Bu destekten yararlanabilmek için taşınmazın "riskli bölgede" olması veya riskli bölgede olmasa bile geçmesi gerekmektedir. Teknik rapor, gayrimenkulü bir "risk oluşturma" olarak tanımlamalıdır.

a) Riskli alan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya hükümet tarafından AFAD'ın görüşlerine göre belirlenen ve Bakanlığın önerilerine göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen zemin yapıları veya binalar nedeniyle can ve mal kaybına neden olabilecek alanları ifade eder.

b) Riskli yapı: Risk alanı içinde veya dışında bulunan, ekonomik ömrünü tamamlamış veya bilimsel ve teknik verilere göre belirlenen yapıyı ifade eder Yapı çökebilir veya ciddi hasar görebilir.

Kanunda öngörülen yardım ve destekten yararlanma koşulu, sözleşmeyle tehlikeli yapı olarak belirlenen yapının tahliye edilmesidir.

Yararlanıcılara sağlanan maksimum faiz destekli kredi tutarı 125.000 Türk Lirası'dır. Birden fazla bağımsız bölümü temsil eden yararlanıcıların kullandırdıkları faiz destekli kredilerin toplam tutarı 625.000 TL'yi, bağımsız bölümlerin her biri 125.000.-TL'yi geçmeyecektir.

Faydalanıcılara sağlanan faizli konut kredisinin azami süresi 10 yıldır. Bireysel ticari kredilerde ise bu süre 7 yıldır.

Eşit taksitlerle ödeme yapabilen müşterilerimiz için kentsel yenileme kredisi kullanacağız ya da sadece 12 ay komple konut kredisi ve 24 ay inşaat kredisi kullanarak faiz ödeyebilecekler.

Vakıfbank kentsel dönüşüm kredisi için hak sahipleri şubeden, internet bankacılığından, mobil bankacılıktan veya telefondan başvuru yapabilirler.