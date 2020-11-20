20 Kas 2020 - 12:28 Güncelleme: 20 Kas 2020 - 12:29
Ankaraspor, Boluspor maçına hazır
Ligin 10. haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
TFF 1. Lig’in 10. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor’a konuk olacak Ankaraspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanı 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman koordinasyona yönelik oyunla devam etti.
Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen mavi-beyazlı ekip sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.