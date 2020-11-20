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- 20 Kas 2020 - 12:28 G: 20 Kas 2020 - 12:29

Ankaraspor, Boluspor maçına hazır

Ligin 10. haftasında deplasmanda Beypiliç Boluspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

TFF 1. Lig’in 10. hafta karşılaşmasında yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor’a konuk olacak Ankaraspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde yapılan haftanın son antrenmanı 1 saat sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman koordinasyona yönelik oyunla devam etti.

Daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçen mavi-beyazlı ekip sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

20 Kas 2020 - 12:28 Ankara- Spor

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