Ankara Etimesgut ve Sincan ilçelerinde uyuşturucu operasyonu:21 gözaltı
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ekiplerce şüphelilerin bulunduğu 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 16 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme ve esrar içiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.