Teknosa İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Teknosa İş Başvurusu 2021. Teknosa iş başvurusu yaparak kariyerinize yatırım yapmaya başlayabilirsiniz. Teknosa kısa zamanda istikrarlı bir şekilde büyüyen ve yaygınlığı ile dikkat çeken bir marka olmayı başarmıştır.

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Herkes için teknoloji felsefesiyle kurulan marka, uygun fiyatlı ürünleri üstün hizmet kalitesiyle sunmaktadır. Lider teknoloji perakende şirketinin bir parçası olmak isterseniz siz de iş başvurusu yapabilirsiniz. Yenilikçi ve fark yaratan ürün ve hizmetler Teknosa’da bulunabilir.

2000 senesinde kurulduğu zaman yalnızca 5 tane mağaza ile yoluna başlayan şirket, bu gün Türkiye’nin 81 ilinde 300’den fazla mağazasıyla hizmet vermektedir. 3 bin 500 tane çalışanı ve 170 bin metrekareden fazla satış alanı sayesinde kesintisiz alışveriş ortamından faydalanabilirsiniz.

Teknosa İş Başvuru Formunda Hangi Bilgileri Doldurmak Gerekir?

Teknosa iş başvuru formunda doldurulması gereken bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

Ad ve soyad,

TC kimlik no,

Doğum yeri,

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

Medeni durum,

İkametgah adresi,

İl,

İlçe,

Telefon no,

· E mail adresi bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra formunuzu gönder butonuna basarak gönderebilirsiniz. Başvurunuz incelenecek ve size ilgililer tarafından geri dönüş yapılacaktır.

Teknosa İş Başvurusu Nereden Yapılır?

Teknosa iş başvurusu yapmak isterseniz internet bağlantınızı kullanarak Teknosa’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Kariyer kısmına geldikten sonra başvuru formu linkine tıklayın. Buradan Teknosa başvuru formunu doldurun.

Formu eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra iş başvurunuzu tamamlamış olursunuz. Teknosa ailesine katılmak isteyen kişilerin özgeçmişlerini oluşturmaları ya da geçmiş özgeçmişlerini kullanarak başvuru yapmaları da mümkündür.

Geçmiş özgeçmişinizi ekleyecekseniz CV’niz üzerinde gerekli güncellemeleri yaptığınızdan emin olun. Başvurular oluşabilecek pozisyonlar için değerlendirilir ve niteliklerinize uygun pozisyon olması halinde ilgililer sizinle iletişime geçer.

Teknosa İş Başvurusu Hangi Pozisyonlar için Yapılır?

Teknosa iş başvurusu pozisyonları şu şekilde sıralanabilir:

Uzman,

Satış temsilcisi,

Halkla ilişkiler uzmanı,

Grafik tasarım elemanı,

Finans uzmanı,

Finans elemanı,

Destek hizmetleri elemanı,

Depo uzmanı,

Depo elemanı,

Deneyimli grafiker,

Bilgisayar donanım elemanı olarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

O an ilgilendiğiniz pozisyon için açık bulunmasa bile, siz başvurunuzu yapmaya devam edin. Açık bir pozisyon uygun olması halinde sizinle iletişime geçilecektir.

Teknosa İş Başvurusu Hangi Şehirlerden Yapılır?

Teknosa iş başvurusu yapılabilecek şehirler hemen her ildir. Bu illerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Ankara

Van,

Yalova,

Trabzon,

Uşak,

Çorlu,

Tekirdağ,

Şanlıurfa,

Sivas,

Samsun,

İstanbul,

Antalya,

Aydın,

Balıkesir,

Erzurum,

Eskişehir bu şehirlerden yalnızca bir kaçıdır.

Teknosa İş Başvurusu Yapmak için Hangi Şartları Yerine Getirmek Gerekir?

Teknosa iş başvurusu yapmak için şartlar yerine getirildikten sonra başvuru yapılabilir. Bu şartlardan bazıları şu şekilde sıralanabilir:

En az lise mezunu olmak gerekir.

T.C. vatandaşı olmak gerekir.

Gerekli pozisyonların nitelikleri yerine getirilmelidir.

Mutlaka alım yapılan illerden başvuru yapmak gerekir.

İş başvuruları için tanımlanan zaman aralığında başvuru yapılmalıdır.

Başvuru formunda beyan edilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır.

Teknosa Çalışma Koşulları Nelerdir?

Teknosa çalışma koşulları öğrenildikten sonra başvuru yapılmalıdır. Çalışma saati Teknosa mağazalarında 8 olarak belirlenmiştir. Haftada bir gün haftalık izin bulunur. Resmi tatillerde de çalışmanız gerekir. Resmi tatilde çalıştığınız zaman ek mesai alabilirsiniz.

Firmada akşam ve sabah vardiyalı çalışabilirsiniz. Bu sistemde her hafta vardiya değişikliği yapılacaktır. Genellikle Teknosa çalışanlarını üniversite mezunları arasından seçmektedir. Ancak lise mezunları da başvuru yaparak mağazalarda çalışmaya başlayabilirler. Fazla çalışma söz konusu olduğu zaman denkleştirme yapılmaktadır.