Ankara’da Kış Lastiği Zorunlu Mu? 2020 Kasım Kış Lastiği Hangi Araçlara Zorunlu?
Kış aylarının gelmesi ile beraber vatandaşlar kış lastiği araştırmaları yapmaya başladı. Her yıl bir dönem zorunlu olarak uygulanan kış lastiği ile ilgili binlerce soru soruluyor. Araç sahibi vatandaşlar kış lastiğin uygulamasının ne zaman başlayacağını, hangi araçlar için zorunlu olduğunu ve neden uygulandığını araştırmaya devam ediyor.
Ankara’da Kış Lastiği Zorunlu Mu? 2020 Kasım Kış Lastiği Hangi Araçlara Zorunlu? Türkiye’de her yıl belli bir dönem zorunlu tutulan kış lastiği kullanımı ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Bilindiği gibi zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan araçlara para cezası veriliyor. Bu yüzden ceza almak istemeyen sürücülerin hepsi kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını ve hangi araçlar için zorunlu olduğunu araştırıyor.
Kış lastiği uygulamasının kendisi için zorunlu olduğunu öğrenen sürücüler ise kış lastiği taktırmak için harekete geçti. Can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan kış lastiği uygulaması ile ilgili merak edilen ayrıtılar haberimizde..
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.