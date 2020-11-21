Ankara’da Kış Lastiği Zorunlu Mu? 2020 Kasım Kış Lastiği Hangi Araçlara Zorunlu? Türkiye’de her yıl belli bir dönem zorunlu tutulan kış lastiği kullanımı ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Bilindiği gibi zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan araçlara para cezası veriliyor. Bu yüzden ceza almak istemeyen sürücülerin hepsi kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını ve hangi araçlar için zorunlu olduğunu araştırıyor.

Kış lastiği uygulamasının kendisi için zorunlu olduğunu öğrenen sürücüler ise kış lastiği taktırmak için harekete geçti. Can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan kış lastiği uygulaması ile ilgili merak edilen ayrıtılar haberimizde..



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