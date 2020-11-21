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- 21 Kas 2020 - 12:18 G: 21 Kas 2020 - 12:41

Ankara’da Kış Lastiği Zorunlu Mu? 2020 Kasım Kış Lastiği Hangi Araçlara Zorunlu?

Kış aylarının gelmesi ile beraber vatandaşlar kış lastiği araştırmaları yapmaya başladı. Her yıl bir dönem zorunlu olarak uygulanan kış lastiği ile ilgili binlerce soru soruluyor. Araç sahibi vatandaşlar kış lastiğin uygulamasının ne zaman başlayacağını, hangi araçlar için zorunlu olduğunu ve neden uygulandığını araştırmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara’da Kış Lastiği Zorunlu Mu? 2020 Kasım Kış Lastiği Hangi Araçlara Zorunlu? Türkiye’de her yıl belli bir dönem zorunlu tutulan kış lastiği kullanımı ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Bilindiği gibi zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan araçlara para cezası veriliyor. Bu yüzden ceza almak istemeyen sürücülerin hepsi kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını ve hangi araçlar için zorunlu olduğunu araştırıyor.

Kış lastiği uygulamasının kendisi için zorunlu olduğunu öğrenen sürücüler ise kış lastiği taktırmak için harekete geçti. Can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan kış lastiği uygulaması ile ilgili merak edilen ayrıtılar haberimizde..

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21 Kas 2020 - 12:18 Ankara- Gündem

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