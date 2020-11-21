Devlet Destekli Tohum Kredisi Nasıl Alınır? Tohum hibe Başvurusu 2021. Devlet destekli tarım kredisi almak için farklı bankalar tercih edilebilir. Aşağıda Ziraat Bankası devlet destekli tohum kredisi nasıl alınacağı anlatılmıştır:

Ziraat Bankası'nın tarım kredisi en düşük faiz oranına sahip kredilerinden biridir. Tarımla uğraşan kişilere farklı destekler sağlar. Ziraat Bankası ilk olarak FRS sertifikasını tohum kredisi olarak talep etti. Başvuru sahibinin bu belgeye sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, bir tarım işletmesi olduğunu kanıtlamak için mülkiyet kayıtları, kira sözleşmeleri, ipotek belgeleri ve son üç yıla ait bilançolar ve gelir ve gider tabloları da talep etmektedir.

Ziraat Bankası, tohum kredileri kapsamında üreticilere 20.000 liraya kadar teminatsız kredi sağlıyor. Ancak kefil gösteriliyorsa verilen kredi 40.000 Türk Lirası ve üstüdür. Ancak 40.000 TL'yi aşan taleplerde ipoteğin de gösterilmesi gerekmektedir.

Devlet Destekli Tohum Kredisi Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Devlet destekli tohum kredisi çekmek için gereken evraklar şu şekilde sıralanabilir:

Başvuru yapan çiftçinin kimliği veya ehliyeti

Tüzel kişi sözleşmesi

Şirketin mevcut vergi dosya numarası örneği

En az 3 aylık örnek bir bilanço

Tüzel kişiler için diğer ortakların kimlik kartlarının fotokopileri

Kredi teminatı olarak gösterilen mülkün tapu örneği

Bilanço kapsamında çiftçilerin son üç aylık gelirlerini gösteren belge

Tarım Kredisi Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Tarım kredisi çekmek için gereken koşullar aşağıda verilmiştir:

Devlet destekli tohum kredilerinden yararlanmak için en az 18 yaşında olmalısınız.

Sadece ihraç edilen köylüler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına destek alabilir.

Daha önce devlet desteğiyle (KOSGEB veya TKDK gibi) iş kuran çiftçiler faizsiz kredi desteğinden yararlanamaz.

Tarımsal kredinin kullanılabilmesi için çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

İşletme bir tarım kooperatifine üye olmalıdır.

Yıllık gelir, kredi tutarını karşılamaya yeterli olmalıdır.

Toplam kredi desteği miktarı Tarım Kredi Kooperatifi veya Ziraat Bankası tarafından belirlenecektir.

Bu koşullara uyan kişiler devlet destekli tohum kredisi başvurusunda bulunabilir ve bu krediden yararlanabilir.

Ziraat Bankası Tarım Kredisi Ne Gibi Özelliklere Sahiptir?

Ziraat Bankası tarım kredisinin genel özellikleri şunlardır:

Çiftçilerin yerel tohum, fide ve fidan satın almaları için tarım kredileri kullanılmaktadır.

Ziraat Bankası, organik tarım ve iyi tarım kapsamında tarım kredisi faizini% 50 düşürdü.

Arazi alım kredisi için % 25 faizle başvuran çiftçilere 500.000 Türk Lirası tutarında tarım kredisi sağlanır.

Bitkisel üretim alanında Ziraat Bankası'ndan kredi başvurusu yapan çiftçiler, satın alacakları tohuma göre kredi desteği alabilir.

Tarım Kredi Kooperatifi Tohum Kredisi Özellikleri Nelerdir?

Tarım Kredi Kooperatifi’nin tohum kredisinin nitelikleri şöyle listelenebilir:

Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla tohum kredisi kullanmak için iki karlı ortak bulup iş ortağı olarak kullanmak gerekiyor.

Kooperatif, kredi miktarı gereksinimlerine göre garantiler sağlayacaktır.

Kredi geri ödeme süresi boyunca bir teminat sağlanmalıdır. Konut, emlak veya araç sigortasını kabul edin.

12 ay borçlanma dönemine sahip tohum kredileri yıllık % 8 faiz oranıyla uygulanmaktadır.

Tarımsal kredilerin faiz oranı yılda 12 aydan 48 aya kadar değişen % 10'dur.

Devletin desteklediği tohum kredisi miktarı 20.000 TL'yi aştığında kefile ek olarak gayrimenkul teminatı da isteniyor.

Kullanılacak başlangıç ​​kredisi miktarı 40.000 lirayı aşarsa, kredi değerinin 2 katı teminat gerekir.

Bu avantajlardan yararlanmak isteyen çiftçiler gerekli koşullara uygunsa belgeleri ile birlikte Tarım Kredi Kooperatifi’nden devlet destekli tohum kredisi alabilirler.