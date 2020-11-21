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- 21 Kas 2020 - 12:39 G: 21 Kas 2020 - 13:00

Ankara’da 20 Yaş Altı Çalışma İzin Belgesi Nasıl Alınır? E-Devlet Çalışma İzin Belgesi Alma Ekranı...

Tüm dünyada ve Türkiye’de etkisi devam eden Covid-19 salgınına karşı yeni önlemler alındı. Covid-19 salgınına karşı Türkiye’de alınan önlemlerden biri de sokağa çıkma yasağı oldu. Hafta sonları belli meslek grupları dışındaki tüm vatandaşlar için geçerli olan sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesini gündeme getirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara’da 20 Yaş Altı Çalışma İzin Belgesi Nasıl Alınır? E-Devlet Çalışma İzin Belgesi Alma Ekranı... Sokağa çıkma yasakları bilindiği gibi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için daha sert şekilde sınırlandırıldı. Daha yüksek risk grubunda olan 20 yaş altı vatandaşlar saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ancak süreç içinde imalat, üretim vb. zorunlu ihtiyaçlara yönelik çalışan işletmeler açık kalacak.

Bu işletmelerde çalışan ve 20 yaş altından küçük olan vatandaşlar ise işe nasıl gideceklerini araştırmaya başladı. 20 yaş altı vatandaşların işe gitmek için alması gereken çalışma izni gündem oldu. Bu durumda olan kişiler çalışma iznini nasıl ve nereden alabileceklerini araştırmaya başladı.

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21 Kas 2020 - 12:39 Ankara- Gündem

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