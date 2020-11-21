Ankara’da 20 Yaş Altı Çalışma İzin Belgesi Nasıl Alınır? E-Devlet Çalışma İzin Belgesi Alma Ekranı... Sokağa çıkma yasakları bilindiği gibi 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için daha sert şekilde sınırlandırıldı. Daha yüksek risk grubunda olan 20 yaş altı vatandaşlar saat 13.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ancak süreç içinde imalat, üretim vb. zorunlu ihtiyaçlara yönelik çalışan işletmeler açık kalacak.

Bu işletmelerde çalışan ve 20 yaş altından küçük olan vatandaşlar ise işe nasıl gideceklerini araştırmaya başladı. 20 yaş altı vatandaşların işe gitmek için alması gereken çalışma izni gündem oldu. Bu durumda olan kişiler çalışma iznini nasıl ve nereden alabileceklerini araştırmaya başladı.



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