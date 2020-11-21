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- 21 Kas 2020 - 13:04 G: 21 Kas 2020 - 13:06

Ankara Mamak Kışa Hazır

Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü geçtiğimiz yıl başarıyla sonuçlanan karla mücadele çalışmalarına bu yıl da iş makineleri ve ekipleri ile hazır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kış şartlarında olumsuzlukların yaşanmaması, vatandaşların günlük yaşamının sekteye uğramaması ve yoğun kış şartlarında ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazırlıklarını şimdiden tamamlayan belediye, ilçe genelinde belirlenen 161 kritik noktada, 1000 personel ve 100 araçla hizmet verecek.

Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz

Karla mücadele konusunda ilçede her türlü tedbirin alındığını söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, tüm birimlerin kış şartlarında hizmet vermek için gerekli çalışmaları tamamladığını ve kar yağışı sonrası kapanan yollara müdahale etmek için bir ekip oluşturduklarını belirtti.

 Havaların soğuması ve kar yağışı ile birlikte meydana gelecek buzlanmaya karşıda her türlü önlemi aldıklarını belirten Köse, “Mamaklı hemşehrilerimizin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kışı daha rahat ve problemsiz geçirmesi için elimizden geleni yapacağız. Kışın yaşanabilecek sorunların önüne geçebilmek için 4 adet 4x4 kar küreme, 12 kamyon, 10 kamyon tuzlama, 14 adet kazıyıcı- yükleyici kepçe, 2 loder,4 greyder, 54 kamyon, kamyonet, 5 kaldırım küreme ve 1000 personelle hizmet vereceğiz. Kış ve kar yağışı eskiden olduğu gibi korku ve çile değil görsel olarak bir güzellik ve doğanın bir gerekliliğidir. Mamak Belediyesi olarak her sene artan tecrübe ve iş gücümüz ile Mamaklı hemşerilerimize kar ile mücadelede içlerinin rahat olmasını söylüyoruz. Bu nedenle özellikle kış aylarında kar yağışlarının çileye dönüştüğü günleri geride bırakarak vatandaşlarımıza sadece beyaz örtünün tadını çıkarabilecekleri hizmetler sunuyoruz . Tüm tedbirlerimizle kışı karşılıyoruz. Güzel Mamak’ta inşallah aldığımız tedbirlerle hiçbir sorun yaşanmadan güzel bir kış mevsimi geçireceğiz” dedi.

Başkan Köse, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ne 7 gün 24 saat her konuda olduğu gibi yol tuzlama ve açma talepleri için de ulaşılabileceğini belirterek, daha önceki senelerde yaşanan asılsız ihbarların sağlık problemi gibi hayati önem taşıyan durumlara müdahalenin gecikmesine neden olabileceğinin altını çizdi ve vatandaşlardan konuya gereken hassasiyetin göstermelerini istedi.

21 Kas 2020 - 13:04 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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