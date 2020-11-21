Passolig Başvurusu Nasıl Yapılır? Passolig Başvurusu 2021

Passolig Başvurusu Nasıl Yapılır? Passolig kart uygulaması 14 Nisan 2014 yılında uygulanmaya başlayan yasal bir sistemdir. Artık biletler almak yerine Passolig kart sahibi olarak bilet kuyruklarına girilmesi derdi ortadan kaldırıldı.

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Passolig için başvuru yapmak çok kolaydır. Passolig başvurusu 2 şekilde yapılabilir. Bunlar;

Passolig internet sitesinden

Passolig mobil uygulamasından

İnternet sitesinden Passolig başvurusu şu adımlarla izlenmelidir.

1. Öncelikle www.passolig.com.tr adresine girilmelidir.

2. Sağ üst köşede yer alan “Hemen al” butonuna basılmalıdır.

3. Burada başvuru bilgi formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak “Devam” butonuna basılmalıdır.

4. Cep telefonuna gönderilen SMS şifresi ekranda belirtilen yere yazılarak ilk aşama tamamlanır.

5. Karşınıza çıkan, sizin istediğini kart tipini seçin.

6. Fotoğrafını yükleyin ve ödeme aşamasını da tamamlayın.

Passolig kartı kargocu tarafından kayıt aşamasında belirtilen adrese gelir.

Passolig Nedir?

Passolig kartın tanımı şu şekilde yapılır. Taraftarların stadyumlara güven içerisinde giderek giriş sağlamasına yardımcı olur. Böylece maç huzurlu ve güvenliğin en üst seviyede olduğu ortamda, taraftarların aileleri ve arkadaşlarıyla izleyebileceği bir ortam yaratır.

Ne Zaman Başladı?

Passolig kart uygulaması 14 Nisan 2014 yılında uygulanmaya başlayan yasal bir sistemdir. Artık biletler almak yerine Passolig kart sahibi olarak bilet kuyruklarına girilmesi derdi ortadan kaldırıldı.

Avantajları Nelerdir?

Passolig kartın sunduğu birçok avantaj vardır. Passolig kartıyla;

Taraftarlar artık stadyuma girmek için sıra beklemezler.

Taraftarlar stadyumda koltuklarına sorunsuz oturur, rahat ve güvenli bir şekilde maçlarını aileleriyle ve arkadaşlarıyla izleyebilir.

Dilediğince alışveriş yapılabilir. Bu harcamalar ile, taraftar takımına destek vermiş olur.

Stadyumlardaki kafelerde ve büfelerde harcama yapılabilir. Böylece taraftarın üzerinde nakit para taşımasına gerek yoktur.

Bu kartların temassız özelliği de vardır. Böylece şifreye gerek olmadan harcama yapılabilir. Bu harcamaların üst limiti 250 TL’dir.

Aynı sektörde yer alan markaların indirim ve kart sahibine özel indirimlerinden yararlanılabilir.

Passolig Kredi Kartı Nedir?

Passolig kredi kartıyla taraftarlar kendilerine özel limitleri kullanabilir. Nakit avansa ihtiyaçları olduğu durumda uygun faiz oranıyla ve hiçbir komisyon ücreti alınmadan, 12 ay vadeli taksitli nakit avans çekebilir. Bu kart sadece yurt içinde değil yurt dışında da kullanılabilir. Kredi kartıyla yapılan her harcama ile taraftarı olduğunuz takıma destek vermişte olursunuz. Daha detaylı bilgiyi Passolig internet sayfasından bakabilir ve taraftarı olduğunuz takımın Passolig kredi kartı avantajlarını detaylıca öğrenebilirsiniz.

Kredi Kartı Nasıl Ödenir?

Passolig kredi kartı ödemesi 6 şekilde gerçekleşebilir. Bunlar;

1. Otomatik ödeme ile kredi kartı borcunuzu ödeyebilirsiniz. Bunun içinde Passolig internet sayfasına girip “Passolig internet şubesine” giriş yaparak, “Kart işlemlerinden” otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

2. PTT şubelerinden ödeme yapabilirsiniz.

3. PTTMatiklerden ödeme yapabilirsiniz.

4. Herhangi bir banka hesabınızdan EFT aracılığıyla ödeme yapabilirsiniz.

5. Size en yakın Vakıfbank ATM’lerinden ödeme yapabilirsiniz.

6. N Kolay İşyeri’nden ödeme yapabilirsiniz. Bu sitenin adresi www.nkolayislem.com.tr ‘dir. Buradan kolaylıkla ödeme yapılabilir.

Kredili Destek Hesabı Nedir?

Kedili destek hesabı şu anlama gelir. Taraftarın Passolig kartında eğer para kalmamışsa ya da yeterli değilse, ATM’lerden çekilebilecek nakit ihtiyaçlarında, fatura ödemelerinde, hattınıza TL yüklerken, bilet alımlarında ve alışverişlerde kullanabileceği kredi limitidir.

Faizi Ne Kadardır?

Kredili Destek hesabının aylık faiz oranı %1,46’dır. Burada vergiler dahil edilmemiştir.

İnternet Alışverişi Nasıl Olur?

Passolig kartıyla rahatça internetten alışveriş yapılabilir. Eğer internet alışverişine kartınız kapalıysa birçok şekilde açtırabilirsiniz.

“SANAL” yazıp boluk bırakarak Passolig kart numaranızın son dört hanesini 6033’e sms ile göndererek kartınız internet alışverişine açabilirsiniz.

Ya da Aktif Bank internet şubesine giriş yapmalı daha sonra “Kartlarım” seçeneğinden “Kart Kullanım Ayarları” üzerinden kartınızı internete açtırabilirsiniz.

3D Secure destekleyen alışveriş sitelerinden güvenli ödeme yaparak internet alışverişleriniz gerçekleştirebilirsiniz. Eğer herhangi sorunla karşılaşırsanız 0 850 724 33 44 numaralı Passolig İletişim Merkezi’ni arayarak sorunlarınızı giderebilirsiniz.