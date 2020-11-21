Ankara'da Asayiş Berkemal! Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.
Ankara'da, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında, yarın saat 10.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.
Yarın saat 20.00'den 23 Kasım pazartesi günü saat 05.00'e kadar da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapan vatandaşların kullandığı işlek cadde ve meydanlar, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.
Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davranan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı.
Cadde ve sokaklarda, kısıtlamadan muaf tutulan görevlilerin olduğu gözlendi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.