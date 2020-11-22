Ankara Yenimahalle Belediyesi'nden vergi uyarısı! Son gün 30 Kasım
Yenimahalle Belediyesi, emlak, ilan ve reklam ile iş yerlerinden alınan çevre vergilerinin 2’nci taksitlerini ödemeyen mükellefler için son gün uyarısı yaptı.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu vergilerin 2020 yılı 2’inci dönem son ödeme süresi 30 Kasım Pazartesi olarak belirlendi.
Ödeme noktaları
Vergi borçları, belediyenin tahsilat vezneleri ile Batıkent, Ata, Karşıyaka, Gazi Mahallesi, Şentepe Semt Birimlerinde ve Tapu Müdürlüğü’nde açılan tahsilat veznelerine yatırılabileceği gibi, tüm PTT şubelerinden 211 656 posta çeki hesabından da ödenebilecek.
Vergi borçlarını bankalar aracılığı ile ödemek isteyen vatandaşlar ise anlaşmalı bankalar Şekerbank, ING, Halkbank, TEB, Vakıfbank, Denizbank ve Akbank şubelerinden vergi borçlarını ödeyebilecek.
Mobil Tahsilat Aracı kolaylığı
Ayrıca yaşlı, engelli, hasta ve hamile vatandaşların 444 93 64 numaralı telefonu aramaları halinde, mobil tahsilat aracı ikamet adresine giderek mükelleflerin tahsilat işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak.
Öte yandan zamanı kısıtlı olan vatandaşlar, uzun kuyruklarda beklemeden T-belediye ve E-belediye hizmetleri sayesinde, vergilerini www.yenimahalle.bel.tr adresinden online olarak kredi kartı ile peşin veya taksitli ödeyebilecek. Vergi borcunu telefon uygulamalarından yatırmak isteyen vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesi Android ve İOS mobil uygulaması ile rahatlıkla ödemelerini gerçekleştirebilecek.
Vatandaşların vergilerini cezalı ödememeleri için gerekli bütün önlemleri alan belediye, veznelerini 30 Kasım tarihine kadar hafta sonu da dahil olmak üzere 09.00- 17.00 saatleri arasında açık tutacak.
22 Kas 2020 - 12:13 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.