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- 22 Kas 2020 - 12:13 G: 22 Kas 2020 - 12:31

Ankara Yenimahalle Belediyesi'nden vergi uyarısı! Son gün 30 Kasım

Yenimahalle Belediyesi, emlak, ilan ve reklam ile iş yerlerinden alınan çevre vergilerinin 2’nci taksitlerini ödemeyen mükellefler için son gün uyarısı yaptı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, söz konusu vergilerin 2020 yılı 2’inci dönem son ödeme süresi 30 Kasım Pazartesi olarak belirlendi.

Ödeme noktaları

Vergi borçları, belediyenin tahsilat vezneleri ile Batıkent, Ata, Karşıyaka, Gazi Mahallesi, Şentepe Semt Birimlerinde ve Tapu Müdürlüğü’nde açılan tahsilat veznelerine yatırılabileceği gibi, tüm PTT şubelerinden 211 656 posta çeki hesabından da ödenebilecek.

Vergi borçlarını bankalar aracılığı ile ödemek isteyen vatandaşlar ise anlaşmalı bankalar Şekerbank, ING, Halkbank, TEB, Vakıfbank, Denizbank ve Akbank şubelerinden vergi borçlarını ödeyebilecek.

Mobil Tahsilat Aracı kolaylığı

Ayrıca yaşlı, engelli, hasta ve hamile vatandaşların 444 93 64 numaralı telefonu aramaları halinde, mobil tahsilat aracı ikamet adresine giderek mükelleflerin tahsilat işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak.

Öte yandan zamanı kısıtlı olan vatandaşlar, uzun kuyruklarda beklemeden T-belediye ve E-belediye hizmetleri sayesinde, vergilerini www.yenimahalle.bel.tr adresinden online olarak kredi kartı ile peşin veya taksitli ödeyebilecek. Vergi borcunu telefon uygulamalarından yatırmak isteyen vatandaşlar, Yenimahalle Belediyesi Android ve İOS mobil uygulaması ile rahatlıkla ödemelerini gerçekleştirebilecek.

Vatandaşların vergilerini cezalı ödememeleri için gerekli bütün önlemleri alan belediye, veznelerini 30 Kasım tarihine kadar hafta sonu da dahil olmak üzere 09.00- 17.00 saatleri arasında açık tutacak.

22 Kas 2020 - 12:13 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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