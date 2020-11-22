Haberler Ankara Haberler Ankara
- 22 Kas 2020 - 23:41 G: 22 Kas 2020 - 23:42

MKE Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi

MKE Ankaragücü Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.  Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile yönetim kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız." denildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa’ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

22 Kas 2020 - 23:41 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gönül Dağı Dizisinden inanılmaz Atak! Reyting sonuçlarını görenler şaşırdı kaldı... Masterchef reyting mask
Gönül Dağı Dizisinden inanılmaz Atak! Reyting sonuçlarını görenler şaşırdı kaldı... Masterchef reyting
22 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
22 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Bu akşam 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Kasım Pazar Şu an Ankara'da sokağa çıkma yasağı başladı mı? mask
Bu akşam 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? 22 Kasım Pazar Şu an Ankara'da sokağa çıkma yasağı başladı mı?
Dünyanın en pahalı şehirleri Zürih, Paris ve Hong Kong mask
Dünyanın en pahalı şehirleri Zürih, Paris ve Hong Kong
Ankara’da Koronavirüste Çok Korkunç Durum! Herkes Hasta Olabilir… Uzmanlar Yalvarıyor… Evinden Burnunu Çıkaran, Büyük Risk Altında! mask
Ankara’da Koronavirüste Çok Korkunç Durum! Herkes Hasta Olabilir… Uzmanlar Yalvarıyor… Evinden Burnunu Çıkaran, Büyük Risk Altında!
E-Devlet'ten Soyağacına Nasıl Bakılır? Alt Üst Soy Bilgisi Sorgulama Nasıl Yapılır? mask
E-Devlet'ten Soyağacına Nasıl Bakılır? Alt Üst Soy Bilgisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL