Timuçin Esen'den Müjdeli Haber Geldi! Koronavirüs Alt Etti! Artık Setlerde...
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, tekrardan izleyenleri ile buluşmak için ekranlara geliyor! Her Salı akşamı izleyenleri ile buluşan dizide talihsiz bir olay yaşanmıştı. Yeni bölümleri beklenirken yayınlamaması dikkatleri üzerine çekmişti. Çekimlerin durdurulduğu bilgileri kısa zamanda gündem olmuştu. Hatta dizinin final kararı aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. İşte haberin tüm detayları…
Timuçin Esen'den Müjdeli Haber Geldi! Koronavirüs Alt Etti! Artık Setlerde... Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen, Koronavirüs hastalığına yakalanmasının ardından dizi çekimlerine ara verildiği açıklanmıştı. Fakat müjdeli haber kısa zamanda geldi. Hayranları dizinin yeni bölümleri ne zaman başlayacağına dair bir haber bekliyordu. Koronavirüs hastalığını atlatan Timuçin Esen, tekrardan çekimlere dönmüştü.
Dizi setlerinden paylaşılan fotoğraflar yeni bölümlerin ekranlara geleceğine dair mesajlar verirken izleyenler mutluluktan havaya uçtu. Koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasından sonra karantina döneminde olan Timuçin Esen, setlere tekrardan döndüğü paylaşıldı. Heyecanla beklenen yeni bölümler ekranlara kaldığı yerden devam edecek.
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23 Kas 2020 - 13:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.