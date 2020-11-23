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23 Kas 2020 - 13:24

Timuçin Esen'den Müjdeli Haber Geldi! Koronavirüs Alt Etti! Artık Setlerde...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, tekrardan izleyenleri ile buluşmak için ekranlara geliyor! Her Salı akşamı izleyenleri ile buluşan dizide talihsiz bir olay yaşanmıştı. Yeni bölümleri beklenirken yayınlamaması dikkatleri üzerine çekmişti. Çekimlerin durdurulduğu bilgileri kısa zamanda gündem olmuştu. Hatta dizinin final kararı aldığı iddiaları ortaya atılmıştı. İşte haberin tüm detayları…