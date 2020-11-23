Ankara Keçiören Belediyesi'nden hastanelere dezenfekte hizmeti
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde bulunan sağlık kuruluşlarına pandemi süresince temizlik konusunda destek sağlamaya devam ediyoruz. Temizlik personelimizle birlikte tüm hastane ve sağlık birimlerimizi hem yıkıyor hem de dezenfekte ediyoruz.” dedi.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde bulunan sağlık kuruluşlarına pandemi süresince temizlik konusunda destek sağlamaya devam ediyoruz. Temizlik personelimizle birlikte tüm hastane ve sağlık birimlerimizi hem yıkıyor hem de dezenfekte ediyoruz.” dedi.
HASTANE KAMPÜSLERİ YIKANDI
Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, YENİ TİP koronavirüs ( Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan 700 personeliyle ilçedeki her bir mahalle ve sağlık birimlerinde temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma, Keçiören Meslek Hastalıkları, Atatürk Göğüs Hastalıkları, Keçiören Eğitim ve Araştırma hastanelerinin kampüsleri yıkanarak dezenfekte çalışması yürütüldü.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekibin Keçiören’deki 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizlediğini, tüm kurum ve kuruluşların dezenfekte çalışmalarının ise eksiksiz olarak yürütüldüğünü kaydetti.
TÜM KURUMLARA DEZENFEKTE DESTEĞİ VERİLİYOR
Pandemi sürecinde vatandaşlara daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu ve daha güzel bir ortam sunmak için çalışmaya devam edeceklerini de söyleyen Altınok, şunları aktardı:
“Pandemi sürecinde salgınla mücadele için kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve doğal alanlarımızı temizliyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yapıp, salgın sürecinin üstesinden gelmek için mesai mefhumu tanımaksızın çalışıyoruz. Özellikle hastanelerimize temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek veriyoruz. Cami, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarımızı temizlemeye devam ediyoruz.”
23 Kas 2020 - 13:46 Ankara/ Keçiören- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.