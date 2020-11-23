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- 23 Kas 2020 - 13:47 G: 23 Kas 2020 - 14:02

Arıza Dizisinde Haşmet Öldü Mü? Ahmet Mümtaz Taylan Arıza Dizisinden Ayrılıyor Mu?

Show TV ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan Arıza dizisi ile ilgili şaşırtan iddialar gündeme geliyor. Dizinin başrol oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan’ın kadrodan ayrılacağı konuşulmaya başlandı.  Dizinin sevenleri ve oyuncunun hayranları ise Haşmet karakterinin ölüp ölmeyeceğini merak etmeye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Arıza Dizisinde Haşmet Öldü Mü? Ahmet Mümtaz Taylan Arıza Dizisinden Ayrılıyor Mu? Arıza dizisi bu sezon Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Arıza dizisinde Ayça Ayşin Turan, Tolga Sarıtaş ve Ahmet Mümtaz Taylan rol alıyor. Heyecanlı bölümleri ve aksiyon dolu sahneleri ile ilgi çeken ve sevilerek izlenen dizi ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Dizinin önemli karakterlerinden Haşmet’e hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan’ın ölerek diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Dizinin takipçileri iddiaların doğruluğunu araştırmaya devam ediyor. Sosyal medyada da konuşulan konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

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23 Kas 2020 - 13:47 - Dizi Haberleri

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