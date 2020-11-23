Arıza Dizisinde Haşmet Öldü Mü? Ahmet Mümtaz Taylan Arıza Dizisinden Ayrılıyor Mu? Arıza dizisi bu sezon Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Arıza dizisinde Ayça Ayşin Turan, Tolga Sarıtaş ve Ahmet Mümtaz Taylan rol alıyor. Heyecanlı bölümleri ve aksiyon dolu sahneleri ile ilgi çeken ve sevilerek izlenen dizi ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Dizinin önemli karakterlerinden Haşmet’e hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan’ın ölerek diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Dizinin takipçileri iddiaların doğruluğunu araştırmaya devam ediyor. Sosyal medyada da konuşulan konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.



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