Arıza Dizisinde Haşmet Öldü Mü? Ahmet Mümtaz Taylan Arıza Dizisinden Ayrılıyor Mu?
Show TV ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan Arıza dizisi ile ilgili şaşırtan iddialar gündeme geliyor. Dizinin başrol oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan’ın kadrodan ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Dizinin sevenleri ve oyuncunun hayranları ise Haşmet karakterinin ölüp ölmeyeceğini merak etmeye başladı.
Arıza Dizisinde Haşmet Öldü Mü? Ahmet Mümtaz Taylan Arıza Dizisinden Ayrılıyor Mu? Arıza dizisi bu sezon Show TV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Arıza dizisinde Ayça Ayşin Turan, Tolga Sarıtaş ve Ahmet Mümtaz Taylan rol alıyor. Heyecanlı bölümleri ve aksiyon dolu sahneleri ile ilgi çeken ve sevilerek izlenen dizi ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Dizinin önemli karakterlerinden Haşmet’e hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan’ın ölerek diziden ayrılacağı konuşulmaya başlandı. Dizinin takipçileri iddiaların doğruluğunu araştırmaya devam ediyor. Sosyal medyada da konuşulan konu ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
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23 Kas 2020 - 13:47 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.