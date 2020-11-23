Kefaret Hangi Kitaptan Uyarlama? Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli Konusu Nedir?
FOX TV’nin yeni sezon projelerinden olan Kefaret dizisi ilk bölümü ile 22 Kasım Pazar akşamı ekrana geldi. İlk bölümü ile beğeni toplayan dizi ile ilgili ayrıntılar ise merak edildi. Başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat’ın oynadığı Kefaret dizisinin konusu, hangi kitaptan uyarlandığı ve ne anlattığı gibi ayrıntılar araştırılmaya devam ediliyor.
Kefaret Hangi Kitaptan Uyarlama? Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli Konusu Nedir? Geçtiğimiz akşam ilk bölümü ile seyirci karşısında çıkan Kefaret dizisi büyük beğeni topladı. Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan dizinin hikayesi ise merak edildi. Derinlikli bir hikayesi olan romanın nasıl senaryolaştırıldığı izleyici için merak konusu oldu.
Senaristliğini Mahinur Ergun’un yaptığı dizide anlatılacak hikaye ve senaryonun nasıl evrileceği şimdiden tartışma konusu oldu. Pazar akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin yeni bölümü ise merakla bekleniyor. Dram türündeki dizinin yönetmenliğini ise Mesude Erarslan yapıyor.
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23 Kas 2020 - 14:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.