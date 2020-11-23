Kefaret Hangi Kitaptan Uyarlama? Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli Konusu Nedir? Geçtiğimiz akşam ilk bölümü ile seyirci karşısında çıkan Kefaret dizisi büyük beğeni topladı. Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanan dizinin hikayesi ise merak edildi. Derinlikli bir hikayesi olan romanın nasıl senaryolaştırıldığı izleyici için merak konusu oldu.

Senaristliğini Mahinur Ergun’un yaptığı dizide anlatılacak hikaye ve senaryonun nasıl evrileceği şimdiden tartışma konusu oldu. Pazar akşamları FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin yeni bölümü ise merakla bekleniyor. Dram türündeki dizinin yönetmenliğini ise Mesude Erarslan yapıyor.



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