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- 23 Kas 2020 - 15:46 G: 23 Kas 2020 - 15:47

Survivor Ankara Keçiören'de! Bu yaz çocuklar çok eğlenecek...

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’nın yazın ses, ışık ve müzik gösterisiyle çocukların eğlence merkezi, kışın ise Keçiören’in renk cümbüşü olduğunu belirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Altınok, “Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı, estetik görünüşü ve ortaya koyduğu görsel şölen ile ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizi kendisine hayran bırakıyor.” dedi.

RENGÂRENK ZİYAFET

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hafta sonu mesaisinde Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı’nda incelemelerde bulundu. Mesai mefhumu tanımaksızın çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Başkan Altınok, Keçiören’e gelen turistleri Türk Dünyası Su ve Gül Meydanını görmeye davet etti. Altınok, “Meydanımız hizmete açıldıktan sonra vatandaşımızdan ve çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanımız, yaz sıcağında yavrularımızın ıslanmak için uğrak mekânlarından biri olurken kışın ise su ve ışık gösterileriyle renk cümbüşüne bürünüyor. Burada bulunan yüzlerce gül ve özellikle akşam düzenlediğimiz ışık gösterileri ise rengârenk bir ziyafet sunuyor.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER KEÇİÖREN’DE EĞLENİYOR

Keçiörenli çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirmek için artık ilçe dışına çıkmadığını, Keçiören’de bulunan sosyal ve kültürel alanları tercih ettiğini de anımsatan Altınok, şunları aktardı:

“Çocuklarımızı ve gençlerimizi geliştirmek ve aydınlık bir geleceğe ulaştırmak için birçok projemiz var. Bunlardan biri ‘Bilim Parkı’ projemizdir. Çocuklar ve gençler için Türkiye`de olmayan bir diğer projemiz ise ‘Ekolojik Park’ projesidir. İlçemizde bulunan Tema parkımızı geliştirerek şehrimize yeniden kazandıracağız. Yazın ise çocuklarımızın doya doya vakit geçirdiği survivor parkımızı hizmete açarak eğlenceyi şehrimize taşıdık.

23 Kas 2020 - 15:46 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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