Ankara'da Koronavirüste Yeni Yasak Geliyor! Tam 15 Gün Sokağa Çıkma ve Seyahat Yasağı... Fahrettin Koca Açıkladı...
Geçtiğimiz hafta Covid-19 salgınına yönelik alınan önlemler gündemde yer etmeye devam ediyor. Birçok vatandaşın yasakların kapsamını araştırmaya devam ettiği bugünlerde yasaklara uymayan vatandaşların alacağı cezalar ve uygulanacak yaptırımlar da gündeme gelmeye başladı. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan ve 21 Kasım Cumartesi gün uygulanan yasaklarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yaptı.
Ankara'da Koronavirüste Yeni Yasak Geliyor! Tam 15 Gün Sokağa Çıkma ve Seyahat Yasağı... Fahrettin Koca Açıkladı... Gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın sürecini ve önlemleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan önlem kararlarını değerlendiren Bakan Koca, sürecin gidişatına göre önlemlerde yapılacak değişikliklerde de bahsetti.
Önlemlerin halkı nasıl etkilediğini, vaka sayılarında nasıl bir değişikliğe sebep olduğunu da paylaşan Fahrettin Koca, süreci tümüyle değerlendirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.