Ankara'da Koronavirüste Yeni Yasak Geliyor! Tam 15 Gün Sokağa Çıkma ve Seyahat Yasağı... Fahrettin Koca Açıkladı... Gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın sürecini ve önlemleri değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan önlem kararlarını değerlendiren Bakan Koca, sürecin gidişatına göre önlemlerde yapılacak değişikliklerde de bahsetti.

Önlemlerin halkı nasıl etkilediğini, vaka sayılarında nasıl bir değişikliğe sebep olduğunu da paylaşan Fahrettin Koca, süreci tümüyle değerlendirdi.



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