Enes Batur Kaza Yaptı! Milyonluk Aracı Hurdaya Döndü! Artık O Aracına Binemeyecek! Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen Enes Batur, Camaro SS marka otomobili ile Etiler’de kaza yaptı. Sosyal medyada gündem olan bu kaza kısa zamanda yayıldı. Arabasına çok değer vermesi ve sosyal medya hesaplarından araç ile paylaşımlar yapması son günlerde dikkat çekmişti. Arabaya olan büyük ilgisi beğenileri hak ediyordu.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda sevgilisi Ecenaz Üçer ile alışveriş yaparken görüntülenen Enes Batur bu kez kameraların karşısına kaza haberi ile geldi. Fiyatı 2 milyon lira olan aracı ile kaza yaptı. Yakın zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide Koronavirüs testinin pozitif olduğunu hayranlarına paylaşan Enes Batur, karantina ihlali yaparak öğrenci yurduna yerleşmişti.



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