Enes Batur Kaza Yaptı! Milyonluk Aracı Hurdaya Döndü! Artık O Aracına Binemeyecek!
Youtube fenomeni Enes Batur, milyon liralık aracı ile kaza yapmasının ardından araç hurdaya döndü. Milyonlarca takipçisi olan Enes Batur, Etiler’de yolculuk sırasında talihsiz olay yaşadı. Sevgilisi ile kaza geçiren Enes Batur’un sağlık sorunları olmadığı öğrenildi fakat milyon liralık aracı kullanılamaz hale geldi. İşte haberin tüm detayları…
Enes Batur Kaza Yaptı! Milyonluk Aracı Hurdaya Döndü! Artık O Aracına Binemeyecek! Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen Enes Batur, Camaro SS marka otomobili ile Etiler’de kaza yaptı. Sosyal medyada gündem olan bu kaza kısa zamanda yayıldı. Arabasına çok değer vermesi ve sosyal medya hesaplarından araç ile paylaşımlar yapması son günlerde dikkat çekmişti. Arabaya olan büyük ilgisi beğenileri hak ediyordu.
Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı’nda sevgilisi Ecenaz Üçer ile alışveriş yaparken görüntülenen Enes Batur bu kez kameraların karşısına kaza haberi ile geldi. Fiyatı 2 milyon lira olan aracı ile kaza yaptı. Yakın zamanda sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide Koronavirüs testinin pozitif olduğunu hayranlarına paylaşan Enes Batur, karantina ihlali yaparak öğrenci yurduna yerleşmişti.
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23 Kas 2020 - 16:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.