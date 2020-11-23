Ankara'da Koronavirüs Sonunda Bitiyor! İlk 5 Grup Belli Oldu! Bu Gruptakiler Korona Olmayacak... Geçtiğimiz haftalarda Türk firması olan BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in ortak geliştirdiği aşı ile ilgili olumlu gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ortak olarak üretilen aşının denemeleri sonucu yan etkisinin bulunmadığı ve %95 oranında etkili olduğu açıklanmıştı. Tüm dünyada eş zamanlı olarak yürütülen aşı gelişmelerinden olumlu gelişmeler gelmesi ile beraber onay beklendiği de açıklanmıştı.

Onayların alınmasının ardından kısa süre içinde uygulamaya konulması beklenen aşı ile ilgili merak edilen birçok konu da bulunuyor. Aşı çalışmaları ile ilgili en çok merak edilen konuların başında ise ilk kimlere uygulanacağı geliyor.



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