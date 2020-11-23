Ankara'da Koronavirüs Sonunda Bitiyor! İlk 5 Grup Belli Oldu! Bu Gruptakiler Korona Olmayacak...
2019 yılının sonundan beri dünya üzerinde etkisi devam eden ve küresel bir kriz haline gelen Covid-19 virüsü ile ilgili olumlu gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Kış aylarının gelmesi ve salgında ikinci dalganın başlaması ile vaka ve ölüm sayılarındaki yükseliş, insanları endişelendirse de konu ile ilgili olumlu gelişmeler de yaşanıyor.
Ankara'da Koronavirüs Sonunda Bitiyor! İlk 5 Grup Belli Oldu! Bu Gruptakiler Korona Olmayacak... Geçtiğimiz haftalarda Türk firması olan BioNTech ve ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’in ortak geliştirdiği aşı ile ilgili olumlu gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ortak olarak üretilen aşının denemeleri sonucu yan etkisinin bulunmadığı ve %95 oranında etkili olduğu açıklanmıştı. Tüm dünyada eş zamanlı olarak yürütülen aşı gelişmelerinden olumlu gelişmeler gelmesi ile beraber onay beklendiği de açıklanmıştı.
Onayların alınmasının ardından kısa süre içinde uygulamaya konulması beklenen aşı ile ilgili merak edilen birçok konu da bulunuyor. Aşı çalışmaları ile ilgili en çok merak edilen konuların başında ise ilk kimlere uygulanacağı geliyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.