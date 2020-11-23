Şekerbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şekerbank Kredi Başvurusu 2021

Şekerbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır? Şekerbank acil nakit ihtiyaçlar karşısında çok kolay, çok hızlı ve güvenilir bir şekilde müşterilerine kredi imkanı sunar. Bireysel ve ticari müşterileri için avantajlı kredi imkanları sunar.

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Ayrıca KOBİ Kredileri, Tarımsal İşletme Kredileri, Esnaf ve İşletmeler için de kredi imkanları vardır. Bireysel bir müşterinin kredi almak için yapması gereken işlemler şu şekilde ilerler;

Öncelikle www.sekerbank.com.tr adresine giriş yapılır.

Buradan “Bireysel” yazan sol üst köşedeki seçeneğe tıklanır.

Anasayfa da 9 tane kutucuk açılır. Bunlardan “Bireysel Krediler” yazana tıklanır.

Sonra kredi seçenekleri gelir. Bunlar “İhtiyaç Kredileri”, “Konut Kredileri”, “Taşıt Kredileri”, “Kampanyalar”, “Eko Kredi”, “Kredili Mevduat Hesabı”, “Sözleşmeler ve Formlar”. Müşteri ilgili olduğu krediyi seçerek, üzerine tıklaması gerekir.

İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

Müşteri ihtiyaç kredisi almak istediğinde öncelikle www.sekerbank.com.tr adresine girdikten sonra yukarıda ki işlemleri adım adım yapmalıdır. Son aşamada “ihtiyaç Kredisi” seçeneğini seçtikten sonra yeni bir sayfa açılır. Bu sayfada “Artan kredili sistemler” başlıklı bir tanıtım yazısı gelir. Burada 36 ay vadeli ve uygun faizli, kredi taksitini %20 oranında daha az ödemeli imkan sunan bir avantajlı paket vardır.

Burada 50,000 TL’lik, 36 ay vadeli kredinin aylık faiz oranı %1,69 oranındadır. Bu avantajlı krediden yararlanmak isteyenler “hemen başvur” seçeneğini tıklanır. Kredi başvurusu için kişisel bilgilerin doldurulması istenir. Müşteri bunları en doğru ve eksiksiz biçimde doldurmalıdır. Bilgi formuna istenen kredi tutarı da yazılır. Başvuru işlemi yapıldıktan sonra telefon ile kişisel bilgiler doldururken tercih ettiğiniz şubeden müşteri aranır. Daha detaylı faiz ve ücret bilgilerini bu sayfadan detaylıca öğrenebilirsiniz.

Arsa Kredisi Nedir?

Arsa Kredisi, almak istenen arsa için nakit sıkıntısı çeken müşteriler için yapılmıştır. Müşteri için avantajlı çok uygun faiz oranlı ve vade seçenekleri sunar. Öncelikle arsa kredisinin özellikleri şu şekildedir;

Arsa ticari amaçlı olmamalıdır.

Maksimum vade 120 aydır (10 yıl)

Teminat olarak, kredi ile alınacak arsa imarlı ise ipotek alınır, eğer değilse başka bir gayrimenkul ipotek alınır.

Arsa kredisine başvuran kişi şu evrakları eksiksiz getirmelidir.

Başvuru formu

Kimlik fotokopisi

Elektrik, su, doğalgaz gibi aboneliklere ait 3 ay içinde düzenlenmiş fatura

Gelir belgesi

Gelir yazısı ve firma sirküleri

Ek gelirleri ve mal varlığı gösterir belge (ek gelir var ise getirmelidir)

Satın alınmak istenen arsanın tapu fotokopisi

Bu evraklar tamamlanıp şubeye gidilerek başvuru incelemeye alınır. İnceleme sonrası kredi uygunsa verilir.

Konut Kredisi Nasıl Alınır?

Şekerbank konut kredisi almak isteyen müşterileri için bütçelerine uygun faizli, ödeme planlı bir imkan sunar. Konut kredisinin genel özellikleri;

1. Müşteri sabit faizli ister artan taksitli ister eşit taksitli ödeme yapabilir. Esnek ödeme imkanı da sunulmaktadır.

2. Müşterinin satın alacağı konutun ekspertiz değeri;

i) 500.000 TL ve altında ise %90’ına kadar konut kredisi verir.

ii) 500.000 TL üzerinde ise %80’inde kadar konut kredisi verir.

3. Teminat için satın alınan konutun ipoteği yeterlidir.

4. Kefil şartı yoktur.

5. 10 yıla kadar vade imkanı sunulur.

Konut Kredisini yine Şekerbank’ın sitesinden hesaplayarak aylık ödenecek tutarını ve uygun faiz oranlarını kendiniz de görebilirsiniz.

Konut kredisi içerisinde “Kentsel Dönüşüm Kredisi”, “Yeniden Finansman Konut Kredisi”, “Kooperatiften Konut Kredisi”, “Konut Tamamlama Kredisi” şeklinde krediler yer almaktadır. Müşteri kendisi için uygun olan ve şartlarını karşılayan konu kredisini tercih edebilir. Bunlarla ilgili detaylı bilgiyi www.sekerbank.com.tr adresinden, 0 850 222 78 78 çağrı merkezini arayarak ya da en yakın şubeye giderek bilgi alabilir.

Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?

Şekerbank taşıt kredisi almak için öncelikle şu belgeler gereklidir;

Başvuru formu

Kimlik fotokopisi

Gelir belgesi

Ücretli çalışanlar için 2 aylık maaş bordrosu veya maaş yazısı ya da gelir yazısı (firma yetkili imza sirküleri de olmalıdır)

Serbest çalışan için vergi levhası, ticaret sicil sirküleri ve oda sicil kaydı ya da faaliyet belgesi

Sıfır araç için proforma faturası

İkinci el taşıt için aracın ruhsat fotokobisi

Taşit kredisi alırken teminat için müşterinin satın aldığı araç rehni yeterlidir. İkinci el araçlar için de 15 yaş sınırı vardır. Sadece 15 yaşa kadar olan araçlar kredilendirilir. O km’den başlayan araçların, nihai fatura değerlerine göre; 120.000 TL’ye kadar olanların %70’i, üstündekilerin %50’si baz alınır.

Taşıt kredisi için faiz oranları;

36 ay vadeli taşıt kredisi için faiz oranı %1,34

48 ay vadeli taşıt kredisi için faiz oranı %1,39

60 ay vadeli taşıt kredisi için faiz oranı %1,44

EkoKredi Nedir?

Şekerbank tarafından verilen EkoKredi yani Enerjiyi ve Emeği Koruyan Kredi’nin amacı enerjide tasarruf bilincini artırmak, temiz bir doğa bırakmak için buna yönelik harcamalara verdiği kredi türüdür. Bu tarz tasarruf amaçlı harcamalar için 60 aylık vade ve sıfır faiz imkanıyla müşterilerine uygun ödemeli kredi imkanı sunar. Bu ürünler;

1. Yalıtım kredisi: Çatı, kapı, ısı yalıtımı vb.

2. A sınıfı Elektrikli cihazlar kredisi: buzdolabı, fırın, kurutma makinesi vb.

3. Verimli ısıtma\soğutma kredisi: klima, kombi, doğalgaz abonelik projeleri vb

4. Verimli aydınlatma kredisi: Tasarruflu ya da ledli aydınlatma sistemleri

5. Asansör kredisi

6. Güneş enerjisi kredisi

3 ile 60 ay vadeli, avantajlı faiz oranlarıyla müşteriler kredilerini geri ödeyebilirler.