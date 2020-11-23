Carrefour İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Ankara Carrefour İş Başvurusu 2021

Carrefour İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Carrefour iş başvurusu için yapabilmek için iş ilanları paylaşılan siteler takip edilmelidir. Ayrıca Carrefour internet adresinden de takip edilebilir.

Bunun içim öncelikle www.Carrefoursa.com adresine girmelisiniz. Burada sağ üst köşede “Kurumsal” seçeneğine tıklamalısınız. Sonra “İnsan Kaynakları” seçeneğinin altına gelen “İşe Alım Süreçlerimiz ve Online Başvuru” yazan yere basarak buradan “Başvuru” seçeneğinin yanında işe alım için şubeler için açık pozisyonlar gelir.

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Bunlardan istenilen iş ilanlarına bakabilirsiniz. Carrefour iş başvuruları için karar verdiğiniz şube ve pozisyonun üzerine bastığınızda www.secretcv.com adresine yönlendirilirsiniz. Carrefour işe başvuru için secretcv ile iş birliği içerisindedir. Bu sayfaya üye olarak karar verdiğiniz pozisyon için başvuru yapabilirsiniz.

Aranılan Özellikler Nelerdir?

Carrefour iş başvurusu için aranılan belli başlı özellikler vardır. Bunlar;

İşe başvuran adayın başvuru yaptığı pozisyon için donanımlı bir eğitim bilgisine gerek duyulur.

Adayın başvuru yaptığı pozisyon hakkında gerekli bilgilere sahibi olmalıdır.

Adayın ileriye dönük amaçları ve hedefleri olmalıdır.

Adayın insan ilişkilerinin iyi olması gerekir.

Carrefour kurum kültürüne ayak uydurabilmesi gerekir.

İşe Alım Süreci Nasıldır?

İşe alım süreci çok dikkatli ve önemli aşamalardan geçer. Türkiye’de Carrefoursa çok büyük ve önemli bir şirkettir. Bu yüzden çalışacak insanlar çok özenle seçilir. Buradaki aşamalar şu şekildedir;

1. Öncelikle Carrefour iş başvuruları listesindeki açık pozisyona yukarıda anlatıldığı gibi başvuru yapılır.

2. Mülakatlar yapılır. Bu mülakatlar telefon mülakatı, birebir yüz yüze yapılan mülakatlar, panel mülakatı ve toplu mülakat şeklinde olur.

3. İş pozisyonu gereği yabancı dil testi yapılır.

4. Ayrıca kişilik envanteri testi ve teknoloji testleri de yapılmaktadır.

5. Mülakat aşamalarından ilki İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve İnsan Kaynakları Operasyon Müdürlüğü tarafından yapılır. Burada adayın Carrefoursa pozisyonuna uygunluğu, donanımı ve iletişim becerisi ölçülür.

6. İlk mülakatta başarılı olan aday ikinci mülakata davet edilir. Burada ise başvurduğu departmanın müdürü ile görüşme yapar. Aday bu aşamayı geçerse referans kontrolü ve işe alım süreci başlamış olur.

CV Nereye Yollanmalı?

İş başvurusu için aday olmak isteyenler genel merkez ya da mağazaların internet adreslerinden CV’lerini yollayabilirler.

Kabul Edilmezse Ne Olur?

Adayın mülakatta yetersiz olduğu tespit edilerek işe kabul edilmezse, göndermiş olduğu CV veritabanında saklanır. İlerde herhangi bir açık iş pozisyonu için aday gerekirse bu CV’lerden aday aranmaktadır.

Çalışma Şartları Nasıldır?

Carrefoursa bünyesinde işe başlayan ve çalışan adaylar için dengeli şartlar vardır.

Çalışma saatleri 08.00 – 17.30 arasındadır.

Çalışanlar saat 12.00 – 14.00 arasından kendisi için uygun olan saati seçerek 1 saat öğle arası yapabilir.

Sosyal Olanaklar Nelerdir?

Carrefoursa’nın çalışanları sunduğu sosyal imkanları şu şekilde sıralayabiliriz;

Tüm çalışanlar yemekhane servislerinden yararlanabilir.

Tüm çalışanlar ulaşım hizmetlerinden yararlanabilir.

Ayrıca yol ücretinden de faydalanabilirler.

Carrefoursa içerisinde gerçekleşen tüm sosyal aktivitelerden istekleri gibi faydalanabilirler.

Carrefoursa Akademi Nedir?

Carrefoursa Akademi, Carrefoursa çalışanlarına kendilerini geliştirmek ve daha iyi seviyeye ilerlemeleri için yaptığı eğitimdir. Bu eğitimler iç eğitmenler, eğitim firmaları ve iş birliği yapılan üniversiteler tarafından hazırlanır. Ayrıca eğitimler sınıf içi ve online şekilde yapılmaktadır. Eğitim konularını kısaca şu şekilde belirtebiliriz;

Şirket stratejisi, hedefi ile örtüşen eğitimler (oryantasyon eğitimleri ve müşteri odaklı eğitimler)

Mesleki ve teknik eğitimler (taze gıda, hijyen ve gıda güvenliği, sistem eğitimi, tedarikçi eğitimi)

Kişisel gelişim eğitimleri

Yasal zorunlu eğitimler

Yönetsel eğitimler

Üniversite İş birliği ile sunulan eğitimler

Staj Olanakları Var Mıdır?

Lise ve üniversite öğrencileri için Carrefoursa, Genel Müdürlük ve Marketlerde staj imkanı verir. Öncelikle staj yapmak isteyen aday, başvurusunu yaptıktan sonra İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve İnsan Kaynakları Operasyon Müdürlüğü tarafından değerlendirmeye alınır. Yine bu değerlendirmelerde de kendilerine uygun olan adayı seçer ve adayın kendisini geliştirebileceği departmanlardan birinde staj yapma imkanı verilir. Staj bitiminden sonra mezun olan adaylar, Carrefour İş başvurusu yapabilirler.