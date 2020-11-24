Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 24 Kasım 2020
Çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını 3.073 liradan satılıyor
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 462,6 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 465,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 462,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.073 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dünkü yüzde 2'lik değer kaybının ardından düşüş eğilimini sürdürerek, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.829 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerindeki gerilimin azaldığını gösteren gelişmelerin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün Almanya'da IFO endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.