20 Yaş Altı Kimse O Saatler Dışında Sokağa Çıkamayacak! Kaç Doğumlular Yasağa Dahil? Sokağa Çıkma Saatleri Hangi Saatler? Vaka sayısındaki korkunç artıştan sonra insanların mecbur kalmadıkça dışarıya çıkması bizzat Bakan Koca tarafından istenmiyor. Hareketliliğin en az seviyeye indirilmesi için uygulanan yasaklar ise özellikle gençleri ve yaşlıları yakından ilgilendiriyor. Günlük vaka tablosundaki vaka artışı ise giderek artıyor. Dün açıklanan günlük vaka sayısı toplam 6.000’i aşmıştı. Vefat edenlerin sayısı ise vakaların sayısıyla birlikte doğru orantıda artıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıklamalarında ise her ne kadar genç insanların bu virüsten ölmese bile bulaştırıcı ve taşıyıcı gibi tehlike oluşturduklarını dile getirdi. Hastalığa yakalanan gençler her ne kadar hastalığı hafif atlatsa da çevresinde ki insanlara bulaştırdıklarında özellikle yaşları büyükse hastalıktan kurtulma imkanlarının minimum seviyeye düştüğünü belirtti.



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