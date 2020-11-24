20 Yaş Altı Kimse O Saatler Dışında Sokağa Çıkamayacak! Kaç Doğumlular Yasağa Dahil? Sokağa Çıkma Saatleri Hangi Saatler?
Koronavirüs tedbirlerine biri daha eklendi ve belli yaşlardan küçük ya da büyük insanlara sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Milyonlarca kişi ise arama motorlarını kullanarak doğru bilgiyi almak için “Sokağa çıkma yasağına kaç doğumlular dahil”, “Sokağa çıkma yasağı hafta içi de mi var?”, “Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?” gibi sorguları aratarak erişim sağlamak istiyor.
20 Yaş Altı Kimse O Saatler Dışında Sokağa Çıkamayacak! Kaç Doğumlular Yasağa Dahil? Sokağa Çıkma Saatleri Hangi Saatler? Vaka sayısındaki korkunç artıştan sonra insanların mecbur kalmadıkça dışarıya çıkması bizzat Bakan Koca tarafından istenmiyor. Hareketliliğin en az seviyeye indirilmesi için uygulanan yasaklar ise özellikle gençleri ve yaşlıları yakından ilgilendiriyor. Günlük vaka tablosundaki vaka artışı ise giderek artıyor. Dün açıklanan günlük vaka sayısı toplam 6.000’i aşmıştı. Vefat edenlerin sayısı ise vakaların sayısıyla birlikte doğru orantıda artıyor.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz açıklamalarında ise her ne kadar genç insanların bu virüsten ölmese bile bulaştırıcı ve taşıyıcı gibi tehlike oluşturduklarını dile getirdi. Hastalığa yakalanan gençler her ne kadar hastalığı hafif atlatsa da çevresinde ki insanlara bulaştırdıklarında özellikle yaşları büyükse hastalıktan kurtulma imkanlarının minimum seviyeye düştüğünü belirtti.
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24 Kas 2020 - 11:31 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.